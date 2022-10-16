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Цей важливий вітамін треба давати дітям: лікар назвала правила прийому

Фото: Які вітаміни треба давати дітям (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Питання додаткового вживання вітамінів - вічне для дискусій науковців всього світу. Важливо пам'ятати, що при повноцінному харчуванні пігулки з баночок нам не потрібні, але в деяких випадках рекомендації лікарів очевидні.

Про це розповіла сімейний лікар Віра Семянчук.

Мова йде про такий важливий Омега-3, або ж риб'ячий жир

"Найважливіше, що ви повинні пам'ятати - це те, що вітаміни та корисні кислоти найкраще засвоюються з продуктів харчування", - пише лікарка.

Пов‘язано це з тим, що в рибі вміст вищий, ніж в капсулах, якість добавок із риб‘ячим жиром дуже неоднозначна, також жири можуть окислюватися та псуватися з часом.

Щоб наситити організм Омега-3 жирними кислотами, достатньо хоча б 2 рази на тиждень їсти рибу: оселедця, скумбрію, лосося, сардини, морську капусту.

Також Омега-3 міститься в:

  • сої,
  • волоських горіхах,
  • яловичині,
  • незначна кількість в молочних продуктах.

Якщо дитина нормально харчується скоріш дефіциту не буде і додатковий прийом не потрібний.

"Для профілактики захворювань - очікуємо нових даних. Дійсно, минулого року були опубліковані дані, які заперечували ефективність Омега-3 для профілактики серцево-судинних захворювань. Однак науковці і далі сперечаються щодо достовірності досліджень", - додала медикиня.

Що ж таке ця загадкова Омега-3?

Насправді це збірна назва для жирних кислот. До головних Омега-3 відносять:

  • альфа-ліноленову,
  • ейкозапентаєнову,
  • докозагексаєнову кислоти.

Стисла назва, яку ви можете зустріти на упаковці ALA, EPA та DHA.
ALA є, наприклад, в лляному насінні, ЕРА та DHA - лише в морепродуктах (включаючи рибу).

Якщо на упаковці є надпис, "DHAasTG, EPAasTG" - це означає, що риб‘ячий жир у формі тригліцеридів і він засвоюється краще.

Також є Омега-6 і -9, додатково вживати їх не треба - ми споживаємо їх в достатній кількості з рослинними оліями.

"Рекомендовано приймати під час їди, яка містить жири для засвоєння. Співввідношення EPA до DHA 3:2 найбільш вдале", - додала доктор Семянчук.

Раніше ми писали, які вітаміни треба пити восени.

Також доктор Комаровський назвав "злочинні" помилки при лікуванні дітей антибіотиками.

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