Про цей спосіб зберігання лимона ви навіть не чули. Одна маленька хитрість і він довго не зіпсується

Зберігати лимони довго не виходить ні в холодильнику, ні у вазочках, ні у спеціальних контейнерах. Навіть цілий плід у холодильнику псується дуже швидко. А на зрізі лимона сліди плісняви з'являються вже за кілька днів.

Однак є спосіб, який допоможе вам зберегти лимон свіжим надовго. Який саме – читайте у матеріалі нижче.

Як правильно зберігати лимон

Прикро, коли ви купили лимон до чаю, відрізали пару часточок, а за кілька днів довелося майже половину фрукта просто викинути. Не слід зберігати його в контейнері, пакеті або папері. Є спосіб простіший.

Візьміть звичайну склянку, бажано прозору. Налийте в неї на 1/3 холодну питну воду. А потім опустіть у неї лимон зрізом униз. Постарайтеся зафіксувати лимон так, щоб він обов'язково торкався води.

А потім просто поставте цю склянку в холодильник. При зберіганні в такий спосіб лимон не засихатиме і на ньому не з'явиться цвіль.

За потребою лимон можна і потрібно діставати, відрізати часточку, а потім знову занурювати в склянку так, щоб він торкався води. Якщо потрібно - долийте в посуд холодну питну воду.

Склянка з водою допоможе вам зберегти лимон свіжим досить довго.

А який ще є спосіб?

До речі, якщо ви з якоїсь причини не змогли його занурити у воду чи немає можливості одразу відправити лимон у холодильник, то використовуйте старий та перевірений спосіб – банку. Наріжте лимон часточками, складіть у банку, додайте трохи цукру та води.

Такий лимон відмінно підійде до чаю і простоїть така банка значно довше, ніж ви зберігали б просто відрізаний лимон в холодильнику.