Цей спосіб допоможе без зусиль очистити килим за хвилини. Буде як новий

Як без зусиль почистити дуже брудний килим?

Вам допоможе проста таблетка для посудомийної машини. Капсула для цього пристрою може творити чудеса з усіма видами плям на килимі.

Цей продукт пропонує потужну суміш речовин, що чистять, які допомагають ретельно видалити плями й бруд.

Для початку почистіть килим за допомогою пилосмока або щітки з м'якою щетиною. Потім помістіть капсулу в таз із гарячою водою і дайте їй розтанути.

Візьміть тканину з мікрофібри, досить велику, щоб покрити діаметр кришки каструлі.

Опустіть тканину в цей розчин, відіжміть, потім покрийте їм всю кришку і зав'яжіть боки вузлом на ручці. Тримайте кришку за ручку та потріть. Цей метод покриває більшість вашого килима, щоб очистити його рівномірно.

Промийте килим, але цього разу повторивши операцію змоченою у воді та відтиснутою ганчіркою. Потім дайте килиму висохнути на повітрі. Не сумнівайтеся, що ви отримаєте бездоганний результат.

Інші способи очищення килимів

Харчова сода - один з найкращих засобів для сухого чищення килимів

Почистивши килим пилотягом, рясно посипте його харчовою содою. М'якою щіткою робіть кругові рухи, щоб засіб проник усередину. Залишіть на кілька годин, перш ніж пропилососити порошок.

Крім того, що вона є добрим засобом для хімчистки, харчова сода є чудовим дезодорантом. Він також очистить ваші білі килими й змусить їх виглядати чудово.

Як безпечно випрати килим

Якщо ви боїтеся пошкодити килим під час чищення, не переживайте. Найголовніше – використовувати правильні продукти та інструменти, які найкраще підходять для волокон вашого килима.

Отже, перш ніж тестувати метод прання, уважно дотримуйтесь інструкцій виробника на етикетці вашого килима.

Там буде зазначено, чи здатний він витримати машинне прання, чи чищення конкретним засобом. Натуральні розчини, такі як харчова сода, не зашкодять вашому килимку.

Пароочисник також є ефективним та безпечним засобом для чищення килимів.