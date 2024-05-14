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Цей спосіб допоможе надійно відлякати мух під час смаження шашлику

Який спосіб допоможе позбутися мух на природі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Усі люди не в захваті від присутності надокучливих мух в будинку. Особливо вони переслідують на пікніку, сідають на м’ясо та іншу їжу під час смаження. Є спосіб, який допоможе відлякати мух під час смаження шашлику.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.

Як відлякати мух

Експерт із садівництва Кріс Боннетт розповіла, що ті, хто любить барбекю, знають, як можуть дратувати мухи. Один з моїх улюблених способів відлякати комах - монета й вода.

Потрібно наповнити 3-4 склянки водою, а потім кинути в кожну по декілька мідних монет або інших невеликих предметів з міді. Потрібно розставити склянки навколо зони барбекю або в місці, де ви їсте на вулиці.

Сонячне світло відбивається на монетах і воді і саме це збиває з пантелику комах. Мухи думають, що монетки очі іншої комахи, і це їх відлякує.

"Можна використовувати спрей від комах, але ніхто не хоче, щоб він потрапив на їжу після розприскування", - зазначив Кріс Боннетт.

Запалювання свічок із цитронелою (крапнути біля гніту) також допоможе відлякати мух. Олія цитронели є продуктом дистиляції двох видів трав і діє як природний репелент від мух і комарів.

До того ж комахи ненавидять цитронелу, тож запаліть декілька свічок із цитронелою навколо місця для відпочинку. Це особливо ефективно діє для відлякування комарів.

Пастка з підручних засобів

Пастку для мух можна зробити навіть з простої пластикової пляшки. Для цього треба розрізати її на дві частини. У нижню налий солодку рідину та накрий суміш верхньою частиною пляшки горловиною донизу.

Таким чином мухи знайдуть шлях у пляшку, але не зможуть вибратися.

До того для відпочинку на природі завжди можна придбати намет від комах, а вдома поставити москітні сітки.

Це допоможе зменшити кількість комах до мінімуму, адже вони просто не потраплять у приміщення чи на територію.

 

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