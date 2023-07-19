Этот симптом рака можно увидеть, если посмотреть в зеркало
Симптомы онкологии обычно зависят от области, пораженной болезнью. Например, наиболее распространенными признаками рака легких являются постоянный кашель и одышка. Однако в некоторых случаях симптомы могут затронуть участки тела, которых вы, возможно, не ожидаете.
Какой симптом рака вы можете увидеть в зеркале, рассказали в издании Express.
Рак щитовидной железы
Щитовидная железа находится на шее. Одной из ее основных задач является выработка гормонов, помогающих регулировать обмен веществ в организме, т. е. процесс превращения пищи в энергию.
Из-за своего расположения наиболее распространенные признаки рака щитовидной железы поражают шею, горло и голос. Это может проявляться твердым образованием в передней части шеи, затрудненным глотанием и охриплостью.
Но есть и другие, более необычные признаки, которых следует опасаться.
Одним из них является покраснение лица, также известное как румянец, которое будет более заметно при взгляде в зеркало.
У некоторых людей это будет более заметно, чем у других, в зависимости от тона вашей кожи. Это также может сопровождаться жжением. По данным Cancer Research UK, это вызвано избытком гормона кальцитонина, который регулирует уровень кальция и фосфата в крови.
Этот признак можно увидеть, если у человека медуллярный рак щитовидной железы - разновидность рака щитовидной железы.
Другие менее распространенные симптомы могут включать:
- Более мягкий кал или диарея
- Потеря веса
- Кашель
По данным NHS, наиболее распространенными признаками такого вида рака являются:
- Припухлость в нижней части шеи, она обычно кажется твердой, медленно увеличивается в размерах и не вызывает болезненных ощущений
- Хриплый голос
- Боль в горле
- Затрудненное глотание или дыхание
- Боль в передней части шеи или ощущение, будто что-то давит на шею
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