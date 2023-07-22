Цей сік знижує ризик інсульту, покращує травлення та стан шкіри

Сік може бути чудовим джерелом певних поживних речовин, необхідних вашому організму, яких ви не отримуєте щодня. Багато користі містить сік з помідорів, який містить у своєму складі багато корисних речовин.

Про це пише Domestic Fits .

Знижується ризик інсульту

Фахівці радять вживати томатний сік людям, які мають ризики інсульту та інфаркту. Дослідження фінський вчених, у яких брали участь понад 1000 чоловіків, довели, що завдяки лікопіну утворюється менше тромбів, а отже, знижується ризик інсультів та інфарктів.

Томатний сік також може знизити артеріальний тиск. Однак, для такого ефекту потрібно кожного дня випивати склянку соку.

Покращиться стан шкіри

Окрім того, такий сік може допомогти покращити стан вашої шкіри. Напій багатий на вітамін С, який відомий своїми антиоксидантними та антизапальними властивостями. Сік також може звузити пори і навіть захистити від сонця.

Це відбувається завдяки речовині лікопін. Помідори знизять ризик опіків та навіть вбережуть від шкідливого ультрафіолету. Однак, це не означає, що потрібно повністю відмовитися від сонцезахисного крему.

Захист імунної системи

Томатний сік може покращити стан вашої імунної системи та вберегти від багатьох сезонних хвороб. До його складу входять мінеральні речовини - калій та натрій, які сприяють нормальному функціонуванню тіла.

Покращиться травлення

Вважається, що регулярне вживання томатного соку корисно не тільки для серцево-судинної системи, але й для травлення.

Сік допомагає уникнути закрепів та зміцнює здорову кишкову флору.

У 100 грамах (2/3 склянки) томатного соку міститься приблизно 0,4 грама харчових волокон. Вони позитивно впливають на здоров’я кишківника.

Зникнуть зайві кілограми

Клітковина, що міститься в томатному соку, також може допомогти вам схуднути.

Зокрема, продукти, які багаті клітковиною, допомагають запобігти ожирінню. Все тому, що вона має ситний ефект і запобігає потягу до їжі.

Крім того, більшість продуктів з високим вмістом клітковини мають низьку енергетичну щільність, що забезпечує меншу кількість калорій на порцію.

Побічні ефекти томатного соку

Попри велику кількість корисних інгредієнтів, деяким людям, схильним до алергії, слід утриматися від споживання томатного соку, оскільки він може спровокувати харчову алергію.

Крім того, сік містить щавлеву кислоту, яка сприяє утворенню каменів у нирках. У 100 грамах соку міститься близько 5 міліграмів щавлевої кислоти.