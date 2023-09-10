Цей серіал мав би вийти весною 2022 року. 5 цікавих фактів про новий детектив від Дар'ї Трегубової

Український іронічній детективний серіал "Коп з минулого" повертається на екрани. Другий сезон, який мав би вийти весною 2022 року й останній знімальний день якого був запланований на 25 лютого, завершити не встигли. Групі прийшлося змінити свої плани та відкласти випуск серіалу на невизначений термін.
Які цікаві факти про цей детектив варто знати, розповіла для Styler акторка Дар'я Трегубова.
Виконувачка ролі психолога Тетяни Малиновської пригадує, що попри тривожність, яка зростала з кожним днем напередодні повномасштабного вторгнення, вона навіть не думала виїжджати з Києва через роботу в проєкті "Коп з минулого".
"Так. Пам'ятаю, коли вже у Києві була дуже тривожна ситуація і всі казали, що треба виїжджати, я відповідала: "Як я можу?! У мене ж "Коп"! Знімальний день у мене стояв на 25 лютого 2022 року. Тоді у Києві мене тримала робота. Як і саме місто", - розповіла Трегубова.
У другому сезоні іронічного детективу "Коп з минулого" творці серйозно взялися за зміни в образі та характері психолога Тетяни Малиновської.
"У другому сезоні моя героїня стає набагато яскравішою. Продюсери вирішили зробити з неї жінку-вамп. У першому сезоні Тетяна була наче сіра мишка. А тепер моя героїня, напевно, вирішила влаштувати своє особисте життя, тож стала обирати набагато яскравіші вбрання, та й загалом у її житті відбуваються більш цікаві події" - коментує акторка.
Дар'я Трегубова та її донька, 11-річна Поля
Інтригує зірка серіалу й кар'єрними амбіціями своєї героїні, а також бурхливим особистим життям в нових епізодах.
"В першому сезоні Малиновська була просто штатним психологом у відділку, але я додала їй своїх амбіцій, і тепер вона дуже амбітна жіночка, яка вирішила, що їй не достатньо бути лише психологом. Крім того, у неї активно розвивається особисте життя, в тому числі й з головним героєм. Дуже цікава історія у нас з Дмитром Суржиковим буде!" - заінтригувала Дар'я.
На початку вторгнення акторка хвилювалася за 11-річну доньку Поліну, тому їм довелося виїхати до Польщі. Проте Дар'я увесь час розуміла, що в Києві їй найкраще, тому дуже зраділа, дізнавшись, що зйомки "Копа" відновлюються.
"Коли я з Полею була у Польщі й поверталась до Києва, то весь час розуміла, що мені тут краще за все. Я казала: "Тільки в Україні почне відроджуватися кіноіндустрія, я повертаюсь". І як тільки повідомили, що починаються зйомки "Копа", ми з Полею повернулися до Києва", - додала Трегубова.
Дар'я Трегубова на зйомках серіалу "Коп з минулого"
Даша Трегубова впевнена, що варто подивитися новий сезон іронічного детективу "Коп з минулого" кожному українцеві, адже там багато хорошого гумору, який допоможе хоча б ненадовго відволіктися людям від сьогодення.
"Цей серіал чекало дуже багато прихильників. Наш серіал з хорошим, добрим гумором. Він почався до повномасштабного вторгнення, продовжився під час і буде існувати та після нашої перемоги. Взагалі, такі серіали допомагають людям трохи відволіктися від сьогодення. Це круто! Важливо, що зараз знімаються серіали, бо вони мають і терапевтичну місію", - підкреслила акторка.
Премʼєру 2 сезону іронічного детективу “Коп з минулого” покажуть 13 вересня о 20:00 на телеканалі ICTV2.
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