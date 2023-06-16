Цей секрет допоможе ловити карасів ледь не мішками

Секрет - в ароматизаторах

В якості прикормки для лову карася в червні підійде практично будь-яка: кукурудза, перловка, геркулес, панірувальні сухарі тощо. Суміш для неї можна зробити самому, або купити в магазині вже готову з позначкою "карась".

Карась - справжній "токсикоман", тож спробуйте поекспериментувати з ароматизаторами, доданими до прикорму.

Ось ці запахи можуть принадити карася:

аніс

кріп

часник

соняшника олія нерафінована

сир "твердих" сортів

екстракт малини

корвалол

Навіть керосин може прийти до вподоби карасю.

І не забувайте додавати вашу наживку до прикормки

На що ловити

Універсальної наживкою для карася є звичайний черв'як, якого можна добувати прямо біля водойми. Рибалки кажуть, що карасю подобається місцевий черв'як, навіть якщо він непоказний і виглядає "не апетитно".

Можна спробувати ловити на бовтанку (тісто з манної крупи чи пшеничного борошно), перловку, м'якуш хліба. Візьміть різні види наживок, щоб зрозуміти уподобання карася на цій водоймі.

Карася виловити - ціла наука (фото: freepik)

Стежте за погодою

На клювання будь-якої риби найбільше впливають коливання атмосферного тиску. Різкі стрибки призводять до того, що риба практично не клює, особливо, якщо тиск скаче вгору.

Найкраще ж риба клює, коли тиск стабільний протягом кількох днів, або повільно знижується.

Карась любить теплу погоду, але не спеку - тоді він клює гірше. А от коли температура піднялася на кілька градусів після тривалого похолодання, можна очікувати на активність риби.

При різкому похолоданні риба стає менш активною, йде на глибину і перестає клювати.

Карась клює при 12-30 градусах, а інтенсивно - при 19-23.

Це важливо знати

На більшості територій України заборонено вилов риби у всіх водосховищах і озерах з затоками, протоками, включаючи зону підтоплення під час нересту - з 1 квітня по 10 червня.

У всіх річках та їх кореневих водах заборона діє - з 1 квітня по 20 травня.

А от у новостворених водних об’єктах, а також у придатковій системі річок та інших водних об’єктах - з 1 квітня по 30 червня.