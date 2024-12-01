Цей ритуал на Молодика змінить ваше життя. Потрібні лише аркуш та свічка

Ритуал на Молодий Місяць - що робити, аби повернути в життя щастя

Для проведення ритуалу проведіть вдома прибирання. А потім, перед настанням Молодика необхідно запалити свічку і тричі за годинниковою стрілкою обійти все приміщення, освітлюючи свічкою усі кути.

"Потім встановіть свічку на свічник, поставте її на стіл, сядьте навпроти і візьміть аркуш. Напишіть перелік того, чого хочете позбутися у своєму житті. Вносити до цього списку можна лише те, що стосується безпосередньо вас", - пояснила астролог.

Пишіть про погані звички, негативні риси характеру, проблеми у вашому житті. І кожен пункт завершуйте такими словами: "Я вибачаю та відпускаю все, що сталося".

Потім спаліть цей аркуш в полум'ї свічки (підпаліть його, а далі перекладіть у ємність, в якій полум'я не буде нести небезпеку). Дивіться, як горить аркуш - уявіть, що разом з ним горять всі проблеми, погані думки. Після цього змийте попіл в унітаз та прийміть душ повністю, з головою.

Далі повертайтеся до свічки та беріть новий аркуш. На ньому потрібно виписати всі подяки. Подумайте, за що і кому саме ви вдячні. Пригадайте усі події, які відбувалися з вами у період з Молодика, який був напередодні (у листопаді).

Ритуал на Молодий Місяць (ілюстрація: freepik.com)

"Потім потрібно перегорнути список на інший бік, намалювати великий рівнобедрений трикутник на весь лист і поділити його приблизно посередині горизонтальною лінією. У нижній трапеції вам треба перерахувати ті матеріальні цілі, яких хочете досягти протягом наступних 30 днів", - розповіла Соловйова.

"У верхньому трикутнику перерахуйте цілі свого розвитку. Угорі, над вершиною великого трикутника, пишіть свою місію (слоган) на наступні 30 днів", - додала вона.

Після цього покладіть аркуш трикутником з бажаннями та планами нагору перед свічкою, і, дивлячись на неї, відчуйте тепло у своєму сонячному сплетенні та уявіть, що з цієї точки виходять промені, які зігрівають весь світ навколо. Потрібно розслабитися, спираючись спиною на спинку стільця. Далі можна займатися своїми справами або лягти спати, а свічка повинна повністю вигоріти.

"Потім лист (не згинаючи!) треба вкласти в гарну книгу або журнал, який подобається. Бажано, щоб домашні про цей лист не знали. Він повинен зберігатись до наступного Молодика. Якщо немає можливості провести ритуал вдома, можна зробити скорочену версію в іншому приміщенні, але вже без частини з очищенням квартири та себе", - зазначила астролог.