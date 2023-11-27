Цей ресторан стягує з батьків додаткову плату за погане поводження дітей: названо суму

Меню американського ресторану Toccoa Riverside нещодавно потрапило у скандал. У ньому вказали, що батьки тепер будуть змушені доплачувати, якщо їхні діти галасують та не слухаються їх.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Нuffpost .

Що вказали в меню

Під описами та цінами різноманітних страв міститься зловісне попередження для відвідувачів, які приходять з дітьми.

В ресторані заявили, що буде стягуватись додаткова плата, якщо їхні діти галасують та не слухаються.

Хоча сума додаткової плати не вказана в самому меню, але у мережі заявляють, що це 50 доларів.

Меню ресторану Toccoa Riverside (фото: Reddit)

Що каже експерт з етикету

Дитячий психолог Кара Гудвін розповіла, що це не справедливо, тому що всі по-різному сприймають поведінку дітей.

Батьки маленьких дітей звикли до того, що діти галасливі та активні, оскільки це типова їхня поведінка.

"2-річна дитина не може поводитися, як 10-річна", - каже Гудвін.

Експерт зазначила, що якщо діти поводяться некеровано, то не варто погрожувати штрафом, а натомість хай адміністратор підійде до столу й поговорить з батьками м’яко.

Варто попросити батьків уважніше стежити за своїми дітьми. Іншим варіантом було б запропонувати пересадити батьків з центральної частини ресторану.

"Немає жодного віку, у якому діти стають універсально підготовленими до офіційного обіду", - каже дитячий психолог.

Батьки не можуть постійно контролювати поведінку своєї дитини, але вони відповідають за те, щоб навчити їх правильно поводитися на публіці.

Психолог додала, якщо дитина не буде слухатися прохань батьків і буде заважати, то можливо, єдиний вихід - піти з ресторану.