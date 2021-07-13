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Во Львовской области запретили ресторанам готовить салаты с майонезом и заварные пирожные

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Львов, Вторник 13 июля 2021 14:05
Во Львовской области запретили ресторанам готовить салаты с майонезом и заварные пирожные Фото: во Львовской области запретили готовить летом блюда, которые быстро портятся (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Власти Львовской области приняли решение запретить руководителям ресторанов готовить летом блюда, которые быстро портятся. Такие меры ввели после массового отравления людей в пгт Куликов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Zaxid.net".

Комиссия рассмотрела ситуацию с массовым отравлением в ресторане "Панский Кныш" в пгт Куликов. Тогда отравилось 24 человека, причиной стала сальмонелла.

Сообщается, что руководителям территориальных общин Львовской области поручили обязать руководителей общественного питания и продовольственной торговли не допускать приготовление в теплый период года опасной в эпидемическом отношении еды.

В частности, ресторанам и кафе запретили готовить салаты с майонезом или сметаной и кондитерские изделия с заварным кремом. Также запретили реализацию блюд, что особенно быстро портятся, в том числе на летних площадках, без соблюдения соответствующих температурных условий хранения.

Кроме того, во всех заведениях питания должны быть условия для соблюдения правил личной гигиены, запас моющих средств и антисептиков.

Напомним, 7 июля во Львовской области произошло массовое отравление людей в ресторане.

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