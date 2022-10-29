Цей простий спосіб допоможе прибрати з одягу сирий запах: лише один інгредієнт

Запах вогкості на речах часто виникає через те, що після сушіння залишилася деяка волога.

Затхлий аромат дуже нервує, тому дуже важливо позбутися його.

Як позбутися затхлого запаху після сушіння одягу

По-перше, випрати одяг у "пральні" з однією або двома капсулами миючого засобу або мірною ложкою порошку.

Але є ще один секрет. Разом з капсулами додайте в барабан пральної машини одну чашку оцту на кожне завантаження білизни.

"Оцет - це дезінфікуючий засіб, який допомагає видалити запахи. Як альтернативу ви можете додати трохи пом'якшувача для тканин, але це має бути "інтенсивна" версія, щоб допомогти впоратися із запахами і надати одягу приємний аромат", - радять експерти.

Якщо ви помітили плісняву на одязі

Якщо ви помітили ознаки плісняви на тканині, найкраще зайнятися цим якнайшвидше. Щоб видалити цвіль з одягу, випрати одяг при вищій температурі, щоб убити суперечки.

Якщо це хороший день, одяг слід висушити на вулиці, щоб дати йому добре провітритися.

Щоб запобігти повторній появі запаху вогкості, рекомендується завжди прати мокрий або спітнілий одяг якнайшвидше. Це також чудовий спосіб запобігти плямам від поту.

Завжди важливо розвісити чисту білизну для сушіння або покласти її в сушильну машину, як тільки прання закінчилося.