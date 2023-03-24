Цей продукт з кухні допоможе відновити ваше волосся після зими: вау-ефект забезпечений

Відновити сухе волосся допоможе мед

З давніх-давен мед рекомендували за його лікувальні властивості. Також він особисто допомагає сухому і кучерявому волоссю. Мед має низку переваг:

Зволожує сухе волосся та шкіру голови.

Повертає блиск і сяйво тьмяному волоссю.

Покращує стан натурального волосся.

Пом'якшує волосся і робить його більш шовковистим.

Зменшує пухнастість та ламкість волосся.

Як зробити натуральну маску для сухого волосся?

Оливкова олія - це набагато більше, ніж просто кулінарний інгредієнт… Рослинна олія, багата на жирні кислоти, здатна глибоко живити шкіру голови. Крім того, як і мед, оливкова олія містить такі вітаміни, як В5 та В8, а також багато поліфенолів. Фактично вони діють як антиоксиданти, які допомагають захистити ваші клітини, нейтралізуючи вільні радикали, тим самим запобігаючи деградації клітин. Використовуючи оливкову олію і мед, ви можете зберегти своє волосся блискучим і здоровим протягом дуже довгого часу.

Щоб зробити цю маску, візьміть:

Мед: 2 столові ложки

Оливкова олія: 2 столові ложки

Вода: 8 столових ложок.

У мисочку налийте мед, оливкову олію та воду, потім добре перемішайте до отримання однорідної текстури.

Починаючи приблизно з 10 сантиметрів від коріння, нанесіть маску на сухе, добре розплутане волосся (не наносите маску на коріння, щоб воно не стало занадто жирним).

Розподіліть препарат по довжині до кінчиків.

Потім оберніть волосся харчовою плівкою або гарячим рушником. Якщо у вас довге волосся, краще заздалегідь зробити пучок.

Зрештою, дайте масці подіяти 2-3 години, перш ніж змити за допомогою простого шампуню.

Після висихання ваше волосся знову знаходить всю свою красу.

Щоб отримати бажані результати, вам потрібно застосовувати цю маску один раз на тиждень на додаток до звичайного догляду за волоссям.