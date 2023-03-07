Этот популярный препарат у нас назначают детям, а за границей им стерилизуют инструменты

В Украине многие недейственные препараты назначаются врачами, рекламируются по телевидению и выкладываются на лучших местах в аптеках. Но доказательной эффективности эти "лекарства" часто не имеют.

Об один из таких препаратов рассказал известный невролог Евгений Скрипник в Instagram .

Речь идет о глицине или глициседе

Врач ответил на вопросы подписчицы, ребенку (стоит на учете у невролога) которой врач приписал глицин.

Глицисед и глицин, по словам Скрипника, препараты без доказательной эффективности, которые пользы не принесут ни ребенку, ни взрослому человеку.

"В Америке глицисед, если посмотреть по всем научным статьям, известно о нем только то, что его используют для дезинфекции инструментов при урологических операциях. И все", - отметил Скрипник.

Инструкция глициседа имеет широкий спектр

В инструкции о препарате говорится, что он назначается детям и взрослым при лечении астенических состояний, вегето-сосудистых дистоний, для повышения умственной работоспособности (как средство, улучшающее мыслительные процессы и способность воспринимать и запоминать информацию).

А также при психоэмоциональном напряжении, повышенной раздражительности, при депрессивных состояниях, для нормализации сна как средство, ослабляющее тягу к алкоголю, уменьшает явления абстиненции; при различных функциональных и органических заболеваниях нервной системы (нарушения мозгового кровообращения, инфекционные заболевания нервной системы, последствия перенесенных черепно-мозговых травм, перинатальные и другие формы энцефалопатии, в том числе алкогольного генеза).

А по факту этот препарат ничего не лечит и является очередным фуфломицином, только выкачивающим деньги из украинцев.