Цей овоч може омолодити шкіру та зробити волосся блискучим

Як доглядати за шкірою

пропонує використовувати засоби по догляду за шкірою, наповнені екстрактами огірка.

Вона пояснила, що огірок "заспокоює чутливу та запалену шкіру".

"Засоби для догляду за шкірою, що містять огірок, мають кілька властивостей для здоров’я та краси, які приносять користь різним типам шкіри, включаючи чутливу, запалену шкіру", - додала вона.

Заспокійливі властивості цього засобу для догляду за шкірою допомагають людям з чутливою шкірою. Огірки також містять антиоксиданти та мають протизапальну, заспокійливу почервоніння або подразнення.

До того ж огірок має зволожуючі властивості, які забезпечують зволоження сухої шкіри. Екстракт огірка заспокоює шкіру та зміцнює її природний бар’єр вологи для гладкої, м’якої та зволоженої шкіри.

Хейлі пояснила, що антиоксидантні властивості огірка роблять його ідеальним інгредієнтом для боротьби з вільними радикалами, які є нестабільними молекулами кисню, які можуть викликати стрес на шкірі, що призводить до таких проблем, як тонкі лінії, зморшки, темні плями та нерівний тон шкіри.

Вітамін K, що міститься в огірках, покращує кровообіг, зменшуючи набряклість, а вітаміни C і E освітлюють шкіру та усувають темні кола.

Огірки у догляді за волоссям

Огірок не тільки приносить користь шкірі, але й живлять волосся. Цей інгредієнт має кілька переваг для волосся, які роблять пасма здоровішими та блискучими.

За словами експерта, властивості вітаміну K сприяють росту волосся, покращуючи здоров’я шкіри голови, кровообіг і живлення волосяних фолікулів.

Це також може допомогти контролювати вироблення шкірного сала, дозволяючи натуральним оліям шкіри голови живити пасма, щоб підтримувати вологість волосся.

В результаті волосся стане шовковистим і блискучим.

Важливо пам'ятати, що вживати і використовувати в косметичних цілях огірок потрібно саме свіжим, овоч повинен бути твердим і важким, інакше, є ризик отримати ефект зворотний корисному.