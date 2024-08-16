"Холодний душ знижує температуру": що відомо про популярний міф та чим він небезпечним
Багато людей вважає, що прохолодний душ під час лихоманки - це гарний спосіб самодопомоги. Однак, це черговий міф, який може ще й нашкодити.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-сторінку медичної спільноти "Бережи себе".
Що важливо знати
Підвищення температури - це природна захисна реакція організму у відповідь на інфекцію. У цей період важливо відпочивати, пити багато води, аби уникнути зневоднення, провітрювати приміщення.
Важливо допомогти організму впоратись, а не перешкоджати йому. Щоб покращити самопочуття, можна прийняти парацетамол.
Різкі перепади температури (як холодний, так і гарячий душ/ванна) стануть для організму додатковим викликом, щоб відновити температурний баланс.
Як наслідок, послаблюють таким чином опорні можливості.
Душ під час застуди дійсно може бути помічним, проте не варто йти у крайнощі. Приймайте душ так, як комфортно й звично.
Переваги холодного душу
Омолодження організму
Вода, яка є холоднішою за природну температуру тіла, змушує його працювати дещо інтенсивніше, щоб підтримувати температуру всередині.
За регулярного приймання холодного душу покращується кровообіг.
Збільшення гормонів щастя
Піддавання тіла будь-якому виду холоду активує симпатичну нервову систему, яка відповідає за так звану реакцію "борись або тікай". У відповідь на стрес, який викликає холодний душ, ви можете відчути підвищення рівня гормонів, які називаються ендорфінами, що робить вас енергійнішими.
Боротьба з депресією
Холодна вода посилає багато електричних імпульсів у мозок. Вони стимулюють вашу систему, щоб підвищити пильність, ясність і рівень енергії. Також виділяються ендорфіни, які іноді називають гормонами щастя.
Раніше ми повідомляли, коли треба приймати душ для максимальної користі.
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