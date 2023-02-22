Цей фрукт врятує вашу печінку від дії алкоголю

Часте вживання алкоголю завдає серйозної шкоди печінці. Але вживання в їжу певних фруктів може допомогти зменшити кількість шкоди спиртного, що завдається, цьому органу.

Про це повідомляється у дослідженні National Libraty of Medicine.

Антиоксидант у грейпфруті

Вчені зі Школи традиційної китайської медицини заявляють, що антиоксидант нарингін може захистити від стеатозу печінки, викликаного алкоголем, зменшуючи окислювальний стрес.

Стеатоз – це накопичення жиру у клітинах печінки. Хоча це перша стадія жирової хвороби печінки, вживання грейпфрута, що містить нарингін, може "підвищити стійкість до окислювального стресу та запалення".

У чому полягає дослідження

Для дослідження група вчених виростила "трансгенних рибок даніо" з "експресією eGFP, специфічною для печінки".

Даніо піддавали дії двовідсоткового етанолу (чистого спирту) протягом 32 годин, щоб встановити модель ALD.

Щоб встановити ефект, команда вивчила, які були "морфологічні зміни у формі печінки", а також фіксували будь-які гістологічні зміни та рівні вільних радикалів, пов'язані з окислювальним стресом. Внаслідок цього встановили, що лікування нарингіном зменшує алкогольний стеатоз печінки, який залежав від дози.

"Це відкриття свідчить про те, що нарингін може інгібувати спричинений алкоголем стеатоз і пошкодження печінки шляхом ослаблення накопичення ліпідів та зменшення окислювального стресу та апоптозу", - повідомили вчені.

Але не забувайте, що у дослідженні брали участь рибки Даніо, а не люди. Фонд боротьби з гепатитами Нової Зеландії зазначив, що цитрусові, такі як грейпфрут, "стимулюють печінку"

"Грейпфрут особливо добрий, оскільки містить нарингін і нарингенін, які є антиоксидантами, що зменшують запалення та захищають печінку від пошкоджень", - повідомили у Фонді.

Додавання грейпфрута до вашого раціону може допомогти захистити печінку, але пам'ятайте, що постійне вживання спиртного небезпечне для вашого здоров'я.