Цей диво-напій треба пити тричі на день, хоча його "демонізували"

Відомий вчений та дієтолог Тім Спектор повідомив, що один напій може допомогти знизити артеріальний тиск і зупинити серцеві захворювання, але його несправедливо "демонізували".

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Тіма Спектора.

Який напій треба пити тричі на день

Вчений-дієтолог Тім Спектор опублікував чудові новини для любителів кави, припустивши, що чашка напою може значно впливати на серцеві захворювання та запалення, потенційно підвищуючи артеріальний тиск. Професор Королівського коледжу в Лондоні та співзасновник Zoe app підкреслив її можливі переваги для мікробіому.

Наразі більшість дієтологів стверджують про несподівані переваги для здоров’я, які приносить турбота про кишкову флору, зокрема здоров’я кишечника.

"Є певні мікроби у кишківнику, які живляться саме кавою, вони називаються Lawsinobacter і просто дає вам уявлення про те, що відбувається у вашому кишечнику. Вони дуже специфічні, дуже вибагливі в їжі, тому ви повинні давати їм саме те, що вони хочуть. І виявляється, що пити каву насправді це дуже добре для вас", - сказав експерт.

Вона знижує ризик серцевих захворювань на третину, але знову ж таки, це пов’язано з тим, що мікроби "поїдають" вашу каву і виробляють корисні хімікати.

Експерт раніше захищав напій, який часто "демонізують" за його короткочасний вплив на частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск. Він стверджує, що кава насичена необхідними поживними речовинами і навіть клітковиною, а дослідження показують, що вона може знизити ризик серцевих нападів на приголомшливі 25%.

Які ще переваги кави на думку професора Тіма Спектора

Професор Спектор також досліджує зв’язок між кавою та здоров’ям кишечника, які він збирається описати в майбутній науковій статті, припускаючи, що ця взаємодія може знизити кров’яний тиск і рівень цукру в крові.

"Кава - це здоровий напій, і, згідно з останніми даними науки, ми всі повинні випивати принаймні три чашки на день. І не має значення, якщо ви не хочете кофеїну, просто пийте без кофеїну", - резюмував Спектор.