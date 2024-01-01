Церковний календар на 2024 рік. Коли будемо святкувати Великдень, Трійцю, Різдво

Чому змінився календар

1 вересня 2023 року православна церква України прийняла рішення перейти на сучасний новоюліанський календар. Церковну реформу було ухвалено 24 травня на архієрейському соборі. Раніше на таку реформу наважилась УГКЦ.

До церковної реформи православні українці відзначала церковні свята за старим юліанським календарем, який вважається недостовірним і відрізняється від сучасного на 13 днів. За указом Папи Римського, католики та протестанти перейшли на григоріанське літочислення ще у 16 столітті, але православні віруючі залишились на старому юліанському.

Перші спроби провести церковну реформу в Україні відбувались у 20 столітті, але залишались безуспішними. У 2024 році українські церкви виправлять розбіжності між церковним та світським календарем. Майже всі свята будуть визначатись одночасно з католиками, за виключенням Великодня та великодніх свят.

Коли будуть святкуватися Великдень та Трійця

Дата Великодня та пов'язаних з ним свят, таких як Трійця та Вознесіння Господнє, вираховується за місячним календарем. Українські церкви користуються різною пасхалією (методикою обчислення дати свята).

Навіть під час переходу на новий церковний календар православна церква України залишить стару методику обчислення дати свята.

Таким чином, після реформи церковного календаря Великдень та пов'язані з ним свята залишаться єдиними православними святами, дата яких не співпадатиме з католицькими.

Церковний календар, який повністю збігається зі світським, але користується старою пасхалією, називається новоюліанським. Саме такий календар запроваджується в ПЦУ з 1 вересня.

Новий церковний календар на 2024 рік

Свято Василя, Обрізання Господнє 2024 - 1 січня (замість 14 січня)

Богоявлення, Водохреща 2024 - 6 січня (замість 19 січня)

Стрітення Господнє 2024 - 2 лютого (замість 15 лютого)

Благовіщення Діви Марії 2024 - 25 березня (замість 7 квітня)

Великий пост 2024 - з 18 березня до 4 травня

День святого Юрія - 23 квітня (замість 6 травня)

Вербна неділя 2024 - 28 квітня

Великдень 2024 - 5 травня

Вознесіння Господнє 2024 - 13 червня

Трійця 2024 - 23 червня

Різдво Іоанна Хрестителя 2024 (Івана Купала) - 24 червня (замість 7 липня)

Апостолів Петра та Павла 2024 - 29 червня (замість 12 липня)

Пророка Іллі 2024 - 20 липня (замість 2 серпня)

Маковея (Медовий Спас) - 1 серпня (замість 14 серпня)

Преображення Господнє 2024 - 6 серпня (замість 19 серпня)

Успіння Пресвятої Богородиці 2024 - 15 серпня (замість 28 серпня)

Різдво Пресвятої Богородиці 2024 - 8 вересня (замість 21 вересня)

Воздвиження Хреста Господнього 2024 - 14 вересня (замість 27 вересня)

Покров Пресвятої Богородиці 2024 - 1 жовтня (замість 14 жовтня)

Архістратига Михайла 2024 - 8 листопада (замість 21 листопада)

Введення в храм Пресвятої Богородиці 2024 - 21 листопада (замість 4 грудня)

Андрія Первозванного 2024 - 30 листопада (замість 13 грудня)

День святого Миколая 2024 - 6 грудня (замість 19 грудня)

Різдво Христове 2024 - 25 грудня (замість 7 січня)

Собор Пресвятої Богородиці 2024 - 26 грудня (замість 8 січня)

Щедрий вечір, день святої Маланки 2024 - 31 грудня (замість 13 січня)