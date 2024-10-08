Церковне свято 9 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке свято 9 вересня у церковному календарі

Яків Алфеїв, відомий як Яків Молодший, був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Ймовірно був сином Алфея, і щоб відрізнити його від Якова, сина Заведея (Якова Старшого), його часто називають Яковом Молодшим.

У Євангеліях від Матвія, Марка та Луки роль Якова менш помітна порівняно з іншими апостолами. Після Вознесіння Христа Яків, як і інші апостоли, активно проповідував християнство в Єрусалимі та інших регіонах.

Яків Алфеїв вважається автором Послання Якова, одного з перших християнських текстів, хоча питання його авторства залишається спірним. Відомо, що він зазнав мученицької смерті, хоча обставини його загибелі точно не встановлені. Деякі джерела стверджують, що він був убитий у Єрусалимі.

Що не можна робити

Не можна лихословити, конфліктувати та сваритися

Заборонено рубати плодові дерева (зокрема яблуні, груші та черешні)

Не можна грати весілля та свататися

Не слід зловживати спиртними напоями та переїдати.

Цього дня слід утримуватися від походів на побачення, адже вони можуть завершитися невдало і навіть призвести до розриву стосунків.

Також не рекомендується починати новий роман, оскільки такий зв'язок, ймовірно, не принесе щастя. Краще зосередитися на себе та уникати романтичних авантюр.

Народні прикмети та традиції 9 жовтня

Випав перший сніг - до неврожаю наступного року

Місяць ховається за хмарами - літо буде засушливим

Іде дощ - цього року сніг випаде рано

На деревах ще залишилося листя - скоро потеплішає.

У цей день традиційно готували кашу з салом у великому казані. Вважалося, що той, хто її з'їсть, буде здоровим весь рік.

У кого день ангела 9 жовтня

Завтра іменини святкують: Костянтин, Максим, Петро, Севастян, Степан, Яків.

За гороскопом люди, які народилися 9 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 9 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: