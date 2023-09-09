Свято 9 вересня: що сьогодні категорично заборонено робити, головні прикмети дня
9 вересня за новим церковним календарем православні віряни вшановують святих Іоакима та Анну - батьків Пресвятої Діви Марії.
Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.
Історія свята
Згідно з переказами, в Іоакима та Анни довго не було дітей. Одного дня чоловік прийшов в храм, щоб принести жертву Богу, але первосвященик відмовив йому в обряді, бо той не дав Ізраїлю потомства.
Іоаким з горя пішов у пустелю, щоб молитися до Бога і просити про народження дитини. Тоді йому явився ангел, який сповістив, що про його нащадків "говоритимуть у всьому світі". А за 9 місяців Іоаким та Анна стали батьками. Вони пообіцяли, що їхня дитина служитиме Богу і віддали дочку Марію в Єрусалимський храм, де вона жила до повноліття.
У народі день Іоакима і Анни називали Днем породіль. Ці святі є покровителями породіль і бездітних жінок. У цей день заведено було вітати молодих матерів і вшановувати повитух. Жінки, які хотіли завести дітей, молилися до святих про зачаття.
Прикмети дня
- багато павутини в домі - осінь буде теплою, а зима морозною
- якщо випав сніг - чекайте поганого врожаю наступного року
- комарі з'явилися - зима буде м'якою
- опало листя на вербі - буде рання зима, а якщо листя з вишні ще не опало - до теплої погоди
- багато лушпиння на цибулі - зима буде холодною
Що не можна робити сьогодні
- брати або давати гроші в борг
- заздрити, лихословити і сваритися
- виконувати важку фізичну роботу
- займатися рукоділлям і користуватися гострими предметами
День ангела сьогодні святкують: Яким, Олександр, Алексій, Ганна, Опанас, Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Сергій, Феодосій, Феофан, Харитон.
Головна молитва дня
"Господи, Боже наших батьків, Ти наділив своєю благодаттю святих Йоакима й Анну, що через них прийшла на світ Мати Твого втіленого Сина. Дай нам за їхнім заступництвом осягнути спасіння, яке Ти обіцяв своєму народові. Через Христа, Господа нашого". Амінь.
Раніше ми розповідали про те, які свята та вихідні будуть у вересні 2023 року.
Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.