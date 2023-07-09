Церковне свято 9 липня: що не можна робити і головна молитва

Історія свята

Давид жив на рубежі V і VI ст. в Салоніках. Чоловік прийняв постриг у монастирі святих мучеників Феодора і Меркурія, зрікся від радощів земного життя й пішов аскетично жити у курені, де провів 70 років.

Давид багато молився і Бог наділив його даром чудотворення. Від тоді благочестивий християнин зцілив багатьох людей від хвороб. Святий подвижник був справжнім джерелом віри для багатьох християн.

За переказами, Давид став настільки благочестивою людиною, що міг брати розпечене вугілля голими руками і не відчувати болю.

Помер преподобний близько 540 року. Мощі Давида Солунського зберігаються в Салоніках у монастирі святої Феодори.

Прикмети цього дня

якщо йде дощ, то така погода затягнеться до вересня або сам вересень буде дуже мокрим

ясний день - весь наступний тиждень буде теплим і сонячним

багато роси - буде гарний урожай огірків

у веселці багато жовтого кольору - до пригожої погоди

якщо запалити вдома білу свічку - увесь рік буде достаток

День ангела 9 липня святкують: Вероніка, Зенон, Давид, Денис, Іван, Тихон, Павло.

Що не можна робити

не можна топтати або викидати суницю, інакше накличете біду

заборонено відмовляти в допомозі, особливо бідним людям

не варто сваритися, пліткувати, лихословити

не можна недбало поводитися з вогнем

у цей день не можна ображати і карати домашніх тварин, навіть якщо ті завинили

Головна молитва

"Святий і славний Великомучениче Христів, Димитріє, скорий помічнику і гарачий заступниче всіх, що з великою вірою й надією на Господа линуть до тебе! Стоячи зі сміливістю перед Царем Небесним, разом з нами молитовно випроси у Нього прощення гріхів наших, та щоби визволитись нам від всепагубної хвороби, землетрусу, потопу, вогню, меча і вічного покарання. Благай доброту Його, щоб Він щедрим був до міста нашого і до всякого міста, села і країни.

Випроси у Царя царів дарувати перемогу та звитягу християнам над ворогами їх, для всієї ж Держави нашої випроси спокій, тишу, міцність у вірі та успіхи в чеснотах і побожності. А всім нам, що щиро Йому вклоняємося та вшановуємо почесну пам'ять твою, виблагай благодатне зміцнення на справи благі, щоб ми все добре та вгодне для Владики нашого Христа Бога тут чинили, та сподобилися - за нашими покаянними благаннями й твоїми до Нього молитвами - наслідувати Царство Небесне для вічного прославлення Його з Отцем та Святим Духом". Амінь.