Церковне свято 8 жовтня: що сьогодні не можна робити, щоб не накликати біду

Історія свята

Пелагія Антіохійська жила в ІІІ столітті. До прийняття християнства вона вела розпусне життя, була танцівницею і блудницею. Одного дня єпископ Нонн, побачивши Пелагію, був дуже вражений її безсоромністю. Тому він молився цілу ніч, щоб Бог врятував душу блудниці.

Вже наступного дня дівчина прийшла на богослужіння і зрозуміла, що хоче стати християнкою. Вона попросила єпископа її охрестити. Після цього вона роздала своє майно бідним і під виглядом юнака прийняла чернечий постриг. Про те, що вона жінка, дізнались лише після її смерті.

У народі вірили, що на Пелагею жінкам не можна чепуритися і довго сидіти перед дзеркалом, бо це може принести нещастя. Також у цей день жінки готувати теплий одяг на зиму, а чоловіки йшли заготовляти дрова у ліс.

Прикмети дня

хмари на Пелагію низько пливуть - буде мороз

якщо навколо сонця з’являється туманний ореол - найближчими днями буде суха і ясна погода

якщо зірки яскраві - буде хороша погода, тьмяні - чекайте негоди

сова голосно кричить - скоро настануть холоди

Що не можна сьогодні робити

байдикувати, бо Пелагія цінує тих, хто щодня працює

розповідати погані сни до самого заходу, бо вони збудуться, або іншим чином принесуть невдачі

пліткувати, сваритися й лихословити

дівчатам заборонено ходити в ліс на одинці, бо можуть нашкодити злі сили

садити чи пересаджувати рослини

Іменини в цей день святкують: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Єлизавета, Іван, Марія, Надія, Микола, Павло, Пелагея, Петро, Таїсія, Тетяна.

Головна молитва дня

"О, свята і богомудра матір наша преподобна Пелагіє! Ти в єдинім часі полюбила Господа Ісуса, все земне залишивши без вороття, спрямувала ти до великих і спасительних подвигів, що і звершила ти по-євангельски в багато раз.

О, завжди згадувана, ти для іночествуючих явилася ти красотою духовною, ти гоже засвоїла непорочне життя, ти на землі полюбила життя Ангелів і невпинно в затворі прославляла Його, що по великій Своїй милості зміцнив саме жіночу неміч для боротьби з підступним ворогом спасіння людського.

Отже, заради сьогодні, в день твоєї світлої пам’яті, ми ублажаємо тебе, просимо: пролий свою всесильну молитву за нас грішних перед престолом Святої Тройці за ласки Божі до нас, що тут перебуваємо в плачевній долині земній, щоб досягнути й нам твоїми молитвами життя в оселях праведників, де саме ти перебуваєш зі всіма святими на віки віків". Амінь.