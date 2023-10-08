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Церковне свято 8 жовтня: що сьогодні не можна робити, щоб не накликати біду

Яке церковне свято 8 жовтня (фото: Freepik)
Автор: Styler

8 жовтня церква за новим календарем вшановує пам'ять преподобної Пелагії Антіохійської.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія свята

Пелагія Антіохійська жила в ІІІ столітті. До прийняття християнства вона вела розпусне життя, була танцівницею і блудницею. Одного дня єпископ Нонн, побачивши Пелагію, був дуже вражений її безсоромністю. Тому він молився цілу ніч, щоб Бог врятував душу блудниці.

Вже наступного дня дівчина прийшла на богослужіння і зрозуміла, що хоче стати християнкою. Вона попросила єпископа її охрестити. Після цього вона роздала своє майно бідним і під виглядом юнака прийняла чернечий постриг. Про те, що вона жінка, дізнались лише після її смерті.

У народі вірили, що на Пелагею жінкам не можна чепуритися і довго сидіти перед дзеркалом, бо це може принести нещастя. Також у цей день жінки готувати теплий одяг на зиму, а чоловіки йшли заготовляти дрова у ліс.

Прикмети дня

  • хмари на Пелагію низько пливуть - буде мороз
  • якщо навколо сонця з’являється туманний ореол - найближчими днями буде суха і ясна погода
  • якщо зірки яскраві - буде хороша погода, тьмяні - чекайте негоди
  • сова голосно кричить - скоро настануть холоди

Що не можна сьогодні робити

  • байдикувати, бо Пелагія цінує тих, хто щодня працює
  • розповідати погані сни до самого заходу, бо вони збудуться, або іншим чином принесуть невдачі
  • пліткувати, сваритися й лихословити
  • дівчатам заборонено ходити в ліс на одинці, бо можуть нашкодити злі сили
  • садити чи пересаджувати рослини

Іменини в цей день святкують: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Єлизавета, Іван, Марія, Надія, Микола, Павло, Пелагея, Петро, Таїсія, Тетяна.

Головна молитва дня

"О, свята і богомудра матір наша преподобна Пелагіє! Ти в єдинім часі полюбила Господа Ісуса, все земне залишивши без вороття, спрямувала ти до великих і спасительних подвигів, що і звершила ти по-євангельски в багато раз.

О, завжди згадувана, ти для іночествуючих явилася ти красотою духовною, ти гоже засвоїла непорочне життя, ти на землі полюбила життя Ангелів і невпинно в затворі прославляла Його, що по великій Своїй милості зміцнив саме жіночу неміч для боротьби з підступним ворогом спасіння людського.

Отже, заради сьогодні, в день твоєї світлої пам’яті, ми ублажаємо тебе, просимо: пролий свою всесильну молитву за нас грішних перед престолом Святої Тройці за ласки Божі до нас, що тут перебуваємо в плачевній долині земній, щоб досягнути й нам твоїми молитвами життя в оселях праведників, де саме ти перебуваєш зі всіма святими на віки віків". Амінь.

 

Раніше ми розповідали про те, які свята будуть у жовтні 2023 року.

Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.

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