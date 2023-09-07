Церковне свято 7 вересня: що потрібно зробити, а що - під суворою забороною

7 вересня у церкві відзначається пам'ять святого Луки Каппадокійського. Цього ж дня розпочинається передсвято Різдва Пресвятої Богородиці.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з Днем ангела та прикмети дня, дізнайтесь далі у матеріалі Styler.

Історія цього свята

Святий Лука народився у Х столітті і був із Лікаонії. Спочатку він був ченцем, а пізніше став ігуменом монастиря "Глибокі річки", який розташовувався поряд із Константинополем. Саме тому Лука отримав прізвисько "Глибокоріченський".

Лука був третім ігуменом цього монастиря. Обитель була відома своїм суворим способом життя ченців та його аскетичними подвигами. Преподобний Лука провів все своє життя в монастирі і помер у глибокій старості, йому було понад 90 років.

Того ж дня, сьомого вересня за новим стилем, відзначається Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці. Передсвято - це день перед великим святом. Саме святкування Різдва Пресвятої Богородиці триває упродовж шести днів.

Сьогодні згадують про народження Діви Марії, яка стала матір'ю Ісуса Христа. Її Різдво стало ознакою того, що настає час виконання Божих обітниць про спасіння людства. У храмах, на службах читають молитви, присвячені цій нагоді.

Традиції цього дня

У наших предків існували цікаві традиції, пов'язані з цим днем. Насамперед його розглядали як сумну подію, оскільки для багатьох регіонів це означало кінець літа.

Крім того, у цей день жінки та дівчата проводили ритуал чищення нового врожаю цибулі, яка часто викликала сльози. Дівчата ще заплітали волосся з овочем і просили святого допомогти їм знайти таку ж міцність, як у кіс із цибулі.

Вірили, що сльози, що проливаються через цибулю, допоможуть дівчині "поплакати" перед одруженням.

Головні прикмети 7 вересня

Ознаки цього дня дають нам уявлення про майбутню осінь та зиму:

Якщо багато лушпиння на цибулини, то зима буде холодною.

Якщо журавлі летять високо і повільно, то осінь буде дощовою.

Якщо небо порожнє від хмар, це означає, що на нас чекає холодна та вітряна зима.

Якщо шишки ростуть низько, то незабаром настане морозна зима.

Що суворо не можна робити цього дня

Взаємозалік у грошах або ділитися їжею може спричинити неприємності.

Не рекомендується дарувати дівчаткам ляльки, інакше вони можуть стати безплідними у майбутньому.

Не рекомендується брати участь у сватанні, оскільки результат може бути негативним.

Іменини сьогодні відзначають

Варфоломій, Володимир, Єпіфан, Іоанн, Мойсей.