Церковне свято 7 листопада: чому не можна плакати в подушку

Історія церковного свята

Святий Феодот народився в Анкірі Галатійській, в III столітті. За переказами, Феодот відрізнявся добротою та дотримувався суворого посту. Святий мав дружину, разом з якою дотримувався Божих заповідей.

Чуйність Феодота особливо проявилася під час правління імператора Діоклетіана та гоніння християн. Тоді святий надавав прихисток усім нужденним.

Але язичники були роздратовані та робили переслідування все жорстокішим. За віру в Господа, прийняли смерть сім святих дів - Іулія, Єврасія, Фаїна, Клавдія, Олександра, Матрона та Текуса.

Святий поховав християнок з почестями, за що імператор звинуватив Феодота в зраді. Попри тортури та страту, Феодот зберігав віру в Христа, завдяки чому його внесли до канону святих.

Святий Феодот (зображення: Ближче до Бога)

Головні заборони 7 листопада

Сьогодні не варто вирушати в подорожі з товаром - торгівля навряд буде успішною

Цього дня предки намагалися не їсти хліб - вірили, що інакше рік буде неврожайним

Пращури вважали, що людина, яка народиться 7 листопада, матиме здатність полегшувати чужі проблеми. Також вірили в те, що якщо вранці попросити поради померлих родичів, запаливши церковну свічку, вихід із ситуації з'явиться на наступний день.

На Федота не можна плакати в подушку. Вважається, що сьогодні пір'я набивки може запам'ятати всі сльози, тому неприємності зберігатимуться довго.

Важливі прикмети цього дня

7 листопада зорі тьмяні - погода буде поганою

На Федота неодмінно піде дощ чи сніг

Якщо на Федота ожеледиця - мороз буде тривалим

Сніг сьогодні падає на вологу землю - буде хороший врожай жита

У кого день ангела 7 листопада

7 листопада, за новим стилем, день ангела у людей з такими іменами: Григорій, Богдан, Костянтин Валерій, Олександр, Михайло, Василь, Георгій, Євген, Іван, Кирило, Микола, Єлизавета, Максим, Сергій, Олексій, Павло.

Крім цього, за старим стилем сьогодні відзначає іменини: Валерій.

Яке свято у світі

7 листопада у світі відзначають: