Церковне свято 6 жовтня: що заборонено і чому не можна ледачити у цей день

6 жовтня 2023 року православні відзначають день пам'яті святого апостола Фоми – одного з 12 апостолів Христа. У народному календарі дата відома під назвою Фомін день або Фома Хлібник.

Про те, що можна і не можна робити сьогодні когось привітати з іменинами, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Традиції цього дня

Великомученик активно проповідував слово Боже в Індії, де був схоплений і страчений язичниками у 72 році.

У народному календарі дата відома під назвою Фомін день або Фома Хлібник, оскільки до цього часу на городах закінчували роботи, селяни займалися господарськими справами, наповнювали комори на зиму.

На українських землях за старих часів дата була приурочена до закінчення робіт на городах і на полі, пишному бенкету після праць.

Як вважали наші предки, у день Фоми можна залучити удачу та вилікуватися від хвороб. Зокрема, існувало повір'я, що у це свято можна за допомогою окрайця хліба зміцнити своє здоров'я, а хворих – вилікувати. Для цього окрайці святили в церквах і частували один одного.

За традиціями, у будинках по центру багато накритого столу ставили свіжий хліб, і чим різноманітніше господині приготували меню, тим більше достатку чекає на всю сім'ю протягом року, а хвороби оминатимуть усіх домочадців.

Основні прикмети

Якщо у день Фоми спокійна погода і немає сильного вітру - незабаром прийдуть холоди.

Якщо 19 жовтня ввечері зоря яскраво-червоного кольору – варто чекати на негоду.

Якщо у день Фоми випав сухий сніг, то влітку буде багатий урожай.

Що не можна робити 19 жовтня

У народі вірили, що будь-яка брехня в цю дату може завдати невдач і відвернути достаток.

Особливо грішно було пліткувати на свято – тоді весь негатив множиться багаторазово і переходить проти самого ошуканця.

Вважалося, що якщо лінуватися і ледарювати цього дня, то може піти достаток, і в сім'ю прийде голод.

Відмовити нужденному шматку хліба вважалося дуже поганою прикметою - вірили, що тоді неврожайним буде весь рік.

У кого сьогодні день ангела

Іменини у цей день відзначають люди з такими іменами: Іван, Макар, Ніканор, Хома.