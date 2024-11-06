Церковне свято 6 листопада: яка тварина приносить успіх цього дня

Історія церковного свята

Сповідник Павло в першій половині IV століття. Він був відомий своєю вірою в Бога, яку він поширював як архієпископ Царгородський.

Але, через те що Павло відмовився вклонятися язичницьким ідолам, імператор Констанцій II сприйняв це як зраду. Павло відправився у вигнання до 341 року - тоді новий імператор скликав Синод з виправданням єпископа.

Попри те, що Павло повернувся на колишній престол, декілька разів патріарха проганяли, а під час останнього вигнання - заморили єпископа голодом.

Віра Павла не похитнулася навіть під час мук, тож архієпископа занесли до лику святих.

Преподобний Лука був економом в Києво-Печерському монастирі. Він сумлінно виконував свою роботу, дотримуючись Божих настанов. Його мощі розташовані в Ближніх печерах.

Важливі заборони 6 листопада

Предки вірили, що сьогодні категорично не можна:

віддавати будь-які речі з власної оселі

говорити погано про інших людей

займатися важкою працею

плавати у човнах або спускатися на воду.

зловживати алкоголем

Інакше можна було легко втратити своє щастя.

Головні прикмети цього дня

Якщо собака білого кольору проводжає людину - протягом наступного року життя буде щасливим та безтурботним

Якщо сьогодні сниться кошмар - хтось з друзів може заздрити

6 листопада випав перший сніг - зима буде зі снігами

Якщо сьогодні на річках не з'явилася крига - зима прийде пізніше

Пращури вважали, що 6 листопада всі магічні ритуали вдвічі сильніше, ніж в звичайний день. Тому цього дня дівчата могли гадати на наречених.

Крім цього, вірили, що, якщо тарганів сьогодні винести дому, то вони залишать господарів в спокої надовго

У кого іменини 6 листопада

За новим стилем, 6 листопада іменини у людей з такими іменами: Микита, Анатолій, Віктор, Арсен, Василь, Костянтин, Олександра, Микола, Павло, Ніна.

Крім цього, за старим стилем сьогодні святкують день ангела: Олексій, Петро, Іван, Опанас, Микола.

Яке свято у світі

6 листопада відзначають такі свята: