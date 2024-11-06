Церковне свято 6 листопада: яка тварина приносить успіх цього дня

6 листопада православна церква вшановує святителя Павла, сповідника, патріарха Константинопольського. Крім цього, з шаною згадують преподобного Луку Києво-Печерського.
Про те, яке свято 6 листопада, а також про важливі заборони та історію цього дня розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Сповідник Павло в першій половині IV століття. Він був відомий своєю вірою в Бога, яку він поширював як архієпископ Царгородський.
Але, через те що Павло відмовився вклонятися язичницьким ідолам, імператор Констанцій II сприйняв це як зраду. Павло відправився у вигнання до 341 року - тоді новий імператор скликав Синод з виправданням єпископа.
Попри те, що Павло повернувся на колишній престол, декілька разів патріарха проганяли, а під час останнього вигнання - заморили єпископа голодом.
Віра Павла не похитнулася навіть під час мук, тож архієпископа занесли до лику святих.
Преподобний Лука був економом в Києво-Печерському монастирі. Він сумлінно виконував свою роботу, дотримуючись Божих настанов. Його мощі розташовані в Ближніх печерах.
Предки вірили, що сьогодні категорично не можна:
Інакше можна було легко втратити своє щастя.
Пращури вважали, що 6 листопада всі магічні ритуали вдвічі сильніше, ніж в звичайний день. Тому цього дня дівчата могли гадати на наречених.
Крім цього, вірили, що, якщо тарганів сьогодні винести дому, то вони залишать господарів в спокої надовго
За новим стилем, 6 листопада іменини у людей з такими іменами: Микита, Анатолій, Віктор, Арсен, Василь, Костянтин, Олександра, Микола, Павло, Ніна.
Крім цього, за старим стилем сьогодні святкують день ангела: Олексій, Петро, Іван, Опанас, Микола.
6 листопада відзначають такі свята:
Нещодавно ми писали про те, коли буде Собор архистратига Михаїла.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, Місячний календар, сайт ПЦУ, DayToday, Вікіпедія.