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Церковне свято 6 червня: що важливо зробити, а що категорично не можна

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Вівторок 06 червня 2023 06:01
Церковне свято 6 червня: що важливо зробити, а що категорично не можна Яке церковне свято 6 червня 2023 року (Getty Images)
Автор: Styler

6 червня 2023 року православні віруючі вшановують пам'ять преподобного Симеона Стовпника.

Що потрібно робити 31 травня, а що заборонено, які прикмети – читайте у матеріалі Styler .

Що відомо про святе

Святий Симеон народився він після довгих молитов його матері, яка заприсяглася, що віддасть дитину на служіння Господу. У дитинстві дитина відрізнялася стриманим характером, вона навіть не пила грудне молоко в ті дні, коли мати його їла м'ясо. У юності Симеон залишився без батьків, а сам хлопець побачив бачення, після якого пішов у монастир і трудився на стовпі.

Святий Симеон за свою надзвичайну працю отримав від Господа дар чудотворення та прозорливості.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Підходили до куща шипшини і розповідали йому про свої проблеми та переживання. Вважалося, що тоді людині полегшає на душі.

Народні прикмети

  • Травою пахне сильніше від звичайного – до опадів.
  • На річці вітер за течією біжить – на хорошу погоду.
  • Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.
  • Зацвіла шипшина – можна йти ловити окуня на вудку.
  • Якщо до квітучої дикої троянди приєдналися калина та суниця, значить, буде багато сироїжок.

Що не можна робити 6 червня

  • У цей день не можна пити алкоголь, особливо людям із підвищеним тиском.
  • У жодному разі не можна лякати дитину, навіть жартома, інакше вона виросте ляканою.
  • Не варто садити огірки сьогодні. Гарного врожаю з них не буде.

Хто святкує іменини

День ангела 6 червня відзначають власники таких імен: Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян, Ксенія, Оксана.

Також читайте про головні церковні свята червня 2023 року.

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