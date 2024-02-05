Церковне свято 5 лютого: що заборонено робити та за кого важливо помолитися

Про те, що потрібно зробити у цей день, а що - категорично заборонено, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Агафія народилася у багатій родині, її намагалися змусити прийняти язичницьку віру. Але вона відмовилася, за що її катували. В першу ніч, коли Агафію утримували в неволі після тортур, до неї прийшов апостол Петро. Він зцілив її рани. Але Агафію продовжували катувати, через це місто ледь не зруйнував землетрус. Потім її кинули до в'язниці, де вона померла.

Вважається, що Агафія допомагає тим, хто займається рогатою худобою. Цього дня можна молитися, аби свята врятувала тварин від хвороб та злого ока. Окрім цього, 5 лютого треба молитися за мертвих людей, аби врятувати їхні душі.

Головні прикмети цього дня

вдарив мороз - скоро прийде весна

сухо та немає опадів - літо буде неврожайним

день теплий та сонячний - весна дощитиме.

Що категорично заборонено робити 5 лютого

сваритися та з'ясовувати стосунки

забивати худобу

розводити бруд та залишати безлад

лінуватися та байдикувати.

День ангела сьогодні святкують:

Володимир, Геннадій, Іван, Катерина, Федір.