Церковне свято 5 листопада: що варто зробити для щасливого шлюбу

Сьогодні, 5 листопада, церквою вшановується пам'ять мучеників Галактіона та Епістимії. В світі цього дня відзначають День менеджерів-волонтерів.

Про те, яке свято 5 листопада, а також про історію та заборони цього дня розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Галактіон та Єпистимія жили у Ємесі (територія сучасного Ливану) у столітті. Батьки Галактіона було язичниками та тривалий час не могли мати дітей.

Проте навернення до християнської віри позбавило Левпикію, матір Галактіона, від безпліддя. Тому подружжя ростило сина в християнській вірі, водночас давши йому чудову освіту.

Втім, Галактіон не шукав кар'єрного успіху, а прагнув усамітненого чернечого життя. Коли парубку виповнилось 24 роки, батьки знайшли йому знатну наречену - язичницю Эпістимію.

Галактіон вирішив послухатися родини, а за якийсь час Єпістимія прийняла його віру. Пара вирішила не одружуватися, а присвятити себе чернечому життю на горі Публіон.

Але язичники дізналися про монастирі і схопили Галактіона, який, на відміну від інших, вирішив не ховатися в горах. Розуміючи, що їх стратять, Єпистимія обрала розділити з нареченим муки, показавши силу чистої любові.

Ікона Галактіона з Єпистимією (зображення: Вікіпедія)

Головні заборони 5 листопада

Щоб не втратити вдачу в цей день, пращури дотримувалися певних заборон. Вважалося, що сьогодні не можна:

сваритися з близькими, лихословити чи ображатися

бачитися з недругами або неприємними людьми

вирушати в далеку подорож

ухвалювати важливі рішення або здійснювати вартісні покупки

Пращури вірили, що молитви до Галактіона та Єпистимії допоможуть врятувати від блуду та захиститися від спокус. Але також цього дня молилися за вдале весілля та розкидали монетки у дворі - ніби це мало прикликати нареченого.

Важливі прикмети цього дня

Якщо 5 листопада верба вкрита інеєм - цього року зима буде тривалішою

Якщо вкриті інеєм інші дерева - скоро буде потепління

Сьогодні йде сніг, але нерівно лягає - в наступному році буде урожай жита

5 листопада місяць в імлі - буде тривала негоди

У кого день ангела 5 листопада

5 листопада, за новим стилем, день ангела у людей з такими іменами: Гаврило, Тимофій, Григорій.

До того ж за старим стилем сьогодні відзначають іменини: Яків, Володимир, Микола, Ігнат, Олександр, Максим, Єфросинія.

Яке свято у світі

5 листопада відзначають такі свята: