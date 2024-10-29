Церковне свято 30 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 30 жовтня у церковному календарі

Священномученик Зиновій, єпископ Егейський, та його сестра Зиновія стали мучениками у 285 році в Кілікії. Вони з дитинства прийняли християнську віру від батьків і вели благочестиве життя. У зрілому віці Зиновій і Зиновія роздали своє майно бідним.

Зиновій отримав від Бога дар зцілення і був обраний єпископом місцевої громади. Коли імператор Діоклетіан розпочав гоніння на християн, Зиновій став першим, кого схопили. Під час суду він зазнав жорстоких катувань, але не відмовився від віри. Його сестра Зиновія, бачачи страждання брата, також сповідала свою віру і зазнала мук.

Дивно, але вони залишалися неушкодженими після катувань розпеченим залізом і в киплячій воді. Вражені їхньою стійкістю, кати відсікли їм голови. Пресвітер Гермоген таємно поховав їхні тіла, вшановуючи їхню героїчну віру.

Що не можна робити

Сваритися, лихословити

Відмовляти нужденним у допомозі

Освідчуватись у коханні, вінчатися.

Заборонялося ображати синиць, адже вважалося, що це може привести до нещастя та біди. Також не слід було брати нічого в борг, оскільки це могло призвести до сварок із тією людиною, у якої ви взяли річ чи гроші.

Народні прикмети і традиції 30 жовтня

Зранку співають птахи - до морозної ночі

Багато павутини на деревах - буде тепло

На небі мало зірок - чекайте на хуртовину

Міцно сплять домашні тварини - до тепла.

Це був час, коли мисливці починали готуватися до полювання на зайців. А ще в цей час прилітали снігурі. Якщо їх багато, значить, зима настане дуже скоро.

У кого день ангела 30 жовтня

Завтра іменини святкують: Артем, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Петро, Семен, Степан, Олександр, Альона, Анастасія, Олена, Ілона.

За гороскопом люди, які народилися 30 жовтня - Скорпіони.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 30 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: