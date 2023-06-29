Церковне свято 29 червня: що не можна робити і головна молитва

Що відомо про святий і цей день

Відомо, що святий Тихон жив на Кіпрі в V столітті в сім'ї християн. Вони виховували свого сина у традиціях православ'я. З дитинства Тихон любив читати Святе Письмо.

В юності він вступив до церковного клиру, де став читцем і тлумачем Божих книг. Згодом він обійняв посаду диякона, а згодом і єпископа. Будучи останнім, він поклав усі свої сили на боротьбу з ідолопоклонством. Тихон відомий своєю допомогою бідним і нужденним.

У народі цей день називали тихим, тому що вважалося, що у цей день пташки затихали.

Прикмети на Тихона

Якщо кольорова веселка біліє – негода скоро закінчиться.

Що менше краплі дощу, то довше він йтиме.

Чумацький шлях ясний – на сонячну погоду.

Рання роса – до ясного дня.

Якщо під час дощу в калюжах вода здувається, дощ посилиться.

На лузі коників не чути – до негоди.

Втрата річки – до дощу, прибуток – до хорошої погоди.

Що не можна робити сьогодні

Не можна ображатись, лінуватися, з'ясовувати стосунки з близькими.

Не варто зловживати жирною їжею.

Не слід займатися випічкою – до фінансових проблем.

Цього дня не грали весілля.

29 червня, іменини відзначають власники таких імен: Тихон, Петро, Михайло, Костянтин.

Молитва святому Тихому

Батьку наш Тихон, вихваляємо тебе! Ти угодник Христовий, святитель Божий! Буття твоє подібне до ангельського, подібно до ангела ти з'явився і дарував людям надію. Спрямовуємо тобі свою віру та думки свої благі. Благосердя твоє, допомога твоя душі наші рятує. Прошу нас перед Господом, проси для нас спасіння душевного. Почуй наші благання негідні, будь милостивий до нас, заступися за нас. Обдаруй нас мудрістю, убережи від зловірства людського, захисти нас від діянь та помислів недобрих. Помоли нас перед Господом, даруй нам силу велику, милість благу. Звертаються до тебе грішні та недостойні раби Божі (імена), просимо про зцілення виразок наших тілесних та душевних. Позбав нас від ран на тілах наших. Нехай розчинять сльози розчулення і нищівні кам'яні серця наші. Зрозумій нас про покаяння, позбав від вічних мук і вогню геєнського. Нехай вірним людям буде дарований мир і тиша, здоров'я та порятунок, успіх у справах, людей добрих на шляху, благочестя та чистоту. Молимося тобі і оспівуємо твій образ. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа на віки віків.