Церковне свято 28 серпня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Сьогодні, 28 серпня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого преподобного Мойсея Мурина та святого Августина Іппонського за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Преподобний Мойсей Мурин жив у IV столітті в Єгипті. Він був ефіопом із темною шкірою, тому його назвали "Мурин". Молодим він став ватажком банди розбійників, але згодом розкаявся, залишив банду та пішов до монастиря, де його прийняли після довгих прохань.
У монастирі Мойсей суворо постив і молився, оплакуючи свої гріхи. Коли на його келію напали розбійники, він зв'язав їх і привів до монастиря, де вони, побачивши його прощення, покаялися і стали монахами.
Мойсей довго боровся зі своїми пристрастями і з часом здобув перемогу над ними. Його слава поширилася за межі монастиря, але він уникав слави.
Після багатьох років подвигів Мойсей був висвячений у диякони, а потім і у пресвітери. На 75-му році життя він передбачив напад розбійників і благословив монахів на відхід, але сам залишився і загинув разом із шістьма іноками близько 400 року.
Преподобний Мойсей Мурин, ієромонах (зображення: crkvenikalendar.com)
Августин народився 13 листопада 354 року в Тагасті (сучасний Алжир). Його мати, Моніка, була християнкою, а батько, Патрицій, спочатку був язичником, але згодом прийняв віру дружини.
Освіту Августин здобув у Карфагені, де вивчав риторику і філософію. У молоді роки він цікавився маніхейством, проте згодом відмовився від нього, звернувшись до скептицизму та неоплатонізму.
Переломним моментом у його житті стало навернення до християнства в 386 році під впливом святого Амвросія та молитов матері. Він почув голос, який спонукав його читати Біблію, що стало початком його духовного переродження.
Після навернення Августин повернувся до Африки, заснував монастир у Тагасті та в 395 році став єпископом Гіппона. Як єпископ, він активно проповідував, писав і вів богословські дискусії, залишивши глибокий слід у християнській спадщині.
Св. Августин навчає у Римі (зображення: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується сьогодні робити пропозицію або свататися, адже вважається, що такий шлюб не буде вдалим. Окрім цього, радять відмовитися від прогулянок у незнайомих місцях 28 серпня, бо можна заблукати.
Здавна українці вірили, що сьогодні ви можете знайти правильне рішення у складних ситуаціях, з'ївши грушу на заході сонця. Вірили, що після цього ви побачите під час сну знак, який підкаже що треба зробити.
Сьогодні іменини святкують: Василь, Сергій, Іван, Макар, Мойсей, Микола, Георгій, Павло, Федір, Ганна.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Діви.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Також сьогодні, 28 серпня - початок XVII літніх Паралімпійських ігор у Парижі.
Раніше ми публікували церковні обмеження у свята: що і чому заборонено.
Також читайте коли будемо святкувати Різдво Пресвятої Богородиці 2024 і що треба встигнути зробити до свята.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Духовна велич Львова", Sogodni Svyato, Вікіпедія.