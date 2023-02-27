Церковне свято 27 лютого: що треба зробити в цей день, щоб у домі було щастя і гроші
27 лютого 2023 року вшановують святого Кирила, брата рівноапостольного Мефодія. В народі цей день здавна називали Кирило Весновказівник. Це час, коли згадують гріхи, сповідаються, каються у скоєних вчинках. А ще цей день має багаті традиції, звичаї і прикмети.
Що можна і не можна робити сьогодні - дізнайтеся ниже в матеріалі Styler.
Традиції та звичаї, що треба зробити
Кажуть, що Кирило - укажчик літньої погоди. Тому за цим днем спостерігали, щоб визначити, яка погода буде влітку.
Селяни намагалися утримати сніг на грядках. Для цього виходили на городи і утрамбовували його, вважалося, що в такому випадку земля буде більш родючою.
Покупки, здійснені в цей день, будуть вдалими. Придбані речі прослужать вам довгий час.
Колись 27 лютого було заведено пригощати повитух. Жінки ходили відвідувати тих, які приймав у них пологи, приносили їм гостинці, щоб діти, прийняті повитухами були щасливими і багатими.
Вважається, що сни в ніч на 27 лютого є віщими. Тому вранці потрібно згадати, що ж вам наснилося. Сновидіння підкаже, що вас чекає найближчим часом.
Ще можна починати лікувати алкогольну залежність. Велика ймовірність, що терапія принесе плоди, і допоможе людині позбутися згубної звички.
Що не можна робити на Кирила
- 27 лютого краще не стригти нігті і волосся.
- Також краще не відвідувати лікарів, особливо стоматологів і косметологів.
- Не варто сьогодні хвалитися і зловтішатися.
Народні прикмети на 27 лютого
- Яка погода на Кирила, таким і серпень буде.
- Міцний мороз - до спекотного літа.
- Сонячний день - до теплого літа, але морози протримаються ще довго.
- Якщо за вікном гарна погода, то скоро буде невелике похолодання.
Хто святкує день ангела
У понеділок, 27 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Кирило, Михайло, Федір, Овксентій, Юрій, Аврам, Єгор, Георгій, Филимон, Ісаак. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Крім того читайте, які свята будуть відзначатися в Україні у березні 2023 року.
Також ми писали, коли українці відзначать Великдень 2023 року.