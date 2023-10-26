Церковне свято 26 жовтня: що сьогодні не можна робити - найсуворіша заборона дня

Традиції цього дня

Батьки Димитрія були таємними християнами. Коли його батько помер, він зайняв його місце і став проконсулом Фессалонікійської області. Але він не влаштовував гоніння та страти християн, а почав відкрито просвітлювати мешканців міста. Він навчав їх християнській вірі і пояснював, що необхідно викорінювати язичницькі звичаї та припиняти вклонятися ідолам.

Цього дня віруючі відвідували богослужіння у церквах та молилися святому Дмитру.

Також на свято існувала традиція поминати померлих родичів, молитися за упокій їхніх душ. Особливо це потрібно робити напередодні свята на батьківську Дмитрівську суботу. У Дмитріїв День для покійних у будинку ставили миску води, щоб вони могли вмитися.

Цього дня також пригощали людей солодощами, милостиню подавали жебракам, щоб вони згадали померлих родичів.

Що не можна робити у Дмитрів день

У цей день людям суворо заборонялося працювати.

Сьогодні не можна забувати про покійних родичів. Їх поминають за столом і залишають на ніч воду та новий рушник. Це робиться, щоб спочила душа могла напитися чи вмитися.

Цього дня обід необхідно подавати увечері, оскільки душі померлих родичів приходять після того, як стемніє.

Головні прикмети цього дня

У цей день помітили, що в цей день зима буде холодною;

Якщо на Дмитрів день був мороз та багато снігу, то це означало, що зима буде холодною та сніжною;

Якщо зоря була багряною, то очікувалася вітряна погода, а холод означав, що скло на вікнах запітніє;

Люди казали, що в ніч на 26 жовтня погань краде з неба місяць, щоб видоїти її, як корову.

Хто має 26 жовтня іменини: Дмитро, Опанас, Марк, Василь, Антон.