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Церковне свято 25 серпня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Церковне свято 25 серпня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Свято 25 серпня - завтра православні українці вшановують пам’ять святого апостола Тита і святого апостола Вартоломея за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Тит, родом з язичницької родини, ймовірно з Греції або Римської імперії, став християнином під впливом апостола Павла і став його відданим учнем. Як близький сподвижник Павла, Тит супроводжував його в місіонерських подорожах і допомагав у важких ситуаціях, зокрема керуючи Церквою на Криті, де він став єпископом. Апостол Павло написав Послання до Тита, яке містить настанови з організації церкви і вирішення пасторських викликів. Тит служив Церкві до кінця життя, померши в глибокій старості.

Вартоломей, що в перекладі з грецької означає "син Толомея", часто ототожнюється з Натанаїлом з Кани Галилейської. Він був одним з перших учнів, яких привів до Христа апостол Филип, і Ісус назвав його "справжнім ізраїльтянином, у якому немає лукавства".

Після Вознесіння Христа Вартоломей вирушив проповідувати Євангеліє в різні регіони, зокрема Малу Азію, Індію, Вірменію та інші частини Східної Європи. Він активно працював серед язичників, засновуючи християнські громади. Вартоломей зазнав мученицької смерті: за однією версією його здерли шкіру живцем, а потім розіп'яли або обезголовили. Місце його мученицької смерті точно не встановлено, але є версії, що це сталося в Албанополі (сучасний Азербайджан) або у Вірменії.

Що не можна робити завтра

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

  • Займатися ремонтом або будівництвом
  • Залишати дітей без нагляду
  • Носити прикраси з бурштину.

Також не рекомендується топтати чи винищувати гриби цього дня, інакше до вашого життя можуть прийти горе та негаразди.

Народні прикмети і традиції 25 серпня

  • У лісі багато грибів - зима буде суворою і довгою
  • Перелітні птахи сідають на дах - до дощової осені
  • Листя ще не опадає - зима буде м'якою і прийде пізно
  • Птахи вже почали відлітати у теплі краї - бабине літо буде коротким, а осінь холодною
  • Птахи повсідалися на верхівках дерев - до швидкого похолодання.

Цього дня традиційно особливо шанували гриби. Збирали та сушили їх, маринували, щоб потім вживати взимку. Вважається, що це був останній день, коли можна було засолити гриби на зиму.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Іван, Володимир, Мойсей.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День міста Рівне 
  • День міста Донецьк 
  • День шахтаря
  • День народження консервної банки
  • День лазіння по деревах
  • День народження операційної системи Linux.

Раніше ми публікували церковні обмеження у свята: що і чому заборонено.

Також читайте як правильно поводитися у храмі та пояснення церковного етикету для новачків.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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