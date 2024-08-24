Церковне свято 25 серпня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Свято 25 серпня - завтра православні українці вшановують пам’ять святого апостола Тита і святого апостола Вартоломея за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Тит, родом з язичницької родини, ймовірно з Греції або Римської імперії, став християнином під впливом апостола Павла і став його відданим учнем. Як близький сподвижник Павла, Тит супроводжував його в місіонерських подорожах і допомагав у важких ситуаціях, зокрема керуючи Церквою на Криті, де він став єпископом. Апостол Павло написав Послання до Тита, яке містить настанови з організації церкви і вирішення пасторських викликів. Тит служив Церкві до кінця життя, померши в глибокій старості.
Вартоломей, що в перекладі з грецької означає "син Толомея", часто ототожнюється з Натанаїлом з Кани Галилейської. Він був одним з перших учнів, яких привів до Христа апостол Филип, і Ісус назвав його "справжнім ізраїльтянином, у якому немає лукавства".
Після Вознесіння Христа Вартоломей вирушив проповідувати Євангеліє в різні регіони, зокрема Малу Азію, Індію, Вірменію та інші частини Східної Європи. Він активно працював серед язичників, засновуючи християнські громади. Вартоломей зазнав мученицької смерті: за однією версією його здерли шкіру живцем, а потім розіп'яли або обезголовили. Місце його мученицької смерті точно не встановлено, але є версії, що це сталося в Албанополі (сучасний Азербайджан) або у Вірменії.
Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:
Також не рекомендується топтати чи винищувати гриби цього дня, інакше до вашого життя можуть прийти горе та негаразди.
Цього дня традиційно особливо шанували гриби. Збирали та сушили їх, маринували, щоб потім вживати взимку. Вважається, що це був останній день, коли можна було засолити гриби на зиму.
Завтра іменини святкують: Іван, Володимир, Мойсей.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми публікували церковні обмеження у свята: що і чому заборонено.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Вікіпедія.