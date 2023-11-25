Церковне свято 25 листопада: головні прикмети дня і найсильніша молитва для захисту свієї сім'ї

25 листопада церква за новим календарем вшановує пам'ять священномученика Климента, папи Римського.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Климент жив у I столітті. Це перший історичний християнський місіонер, що провідував Євангеліє на українських теренах. Саме тому його дуже шанували в Київській Русі-Україні.
Коли Клименту виповнилося 24 роки, він зацікавився християнством. Він став слухати проповіді апостола Петра і прийняв від нього хрещення. Згодом Климент став одним з найближчих сподвижників Петра і був висвячений ним на єпископа.
Під час жорстоких переслідувань християн, святий був змушений втекти у Херсонес. Там він щоденно навертав у християнську віру по 500 людей. Вважається, що саме за це язичники його втопили в морі, прив'язавши до нього якір.
Святі Кирило і Мефодій знайшли чудотворні мощі Климента. Спершу вони зберігались у Херсонесі, потім великий князь Володимир Великий перевіз їх до Києва в Десятинну церкву. Пізніше їх зберігали у Софійському соборі, а зараз голова святого зберігається в Києво-Печерській лаврі.
У народі цей день називали Климент холодний. Традиційно матері ходили до церкви, щоб помолитися святому і просити міцного здоров'я для дітей, щоб зберегти їх від зимових лютих морозів.
День ангела сьогодні святкують: Олександр, Климентій, Климент, Віктор, Петро, Василь, Іларіон, Іван, Кузьма, Павло, Микола, Семен, Ярослав, Катерина.
"О, Преблагословенна Мати Воплоченого Слова і наша Найсолодша Матір! Я тут, у Престола Небесної Благодаті та біля Твоїх стіп, з відкритим серцем і любов’ю, благаю: нехай за Твоїм заступництвом всемогутній Господь Своєю милістю і любов'ю вселить в серце мого чоловіка (ім’я) і моїх дітей (імена), моїх онуків (імена) мир, любов і потяг до всього доброго і праведного, тверде бажання і намір слідувати за Божою правдою і волею.
Ублагай Твого Божественного Сина не допустити нікого з моєї сім’ї до розлучення і тяжкого розтавання, до тяжких і невиліковних хвороб, до передчасної і наглої смерті. Нехай наш дім і всі ми, хто проживаємо в ньому, будемо заховані від пожежі і повені, від нападу злодіїв і ворогів, від всяких та різних злих і небезпечних обставин, нечистого і заздрісного ока та язика.
А ми будемо прославляти й дякувати Богові та ублажати й шанувати Твоє святе Ім’я - нині, і повсякчас, і навіки віків". Амінь.
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