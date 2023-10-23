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Церковне свято 23 жовтня: що не можна робити, щоб не було лиха

Дізнайтесь, яке сьогодні свято (фото: pixabay.com)
Автор: Поліна Іваненко

23 жовтня за новим церковним календарем християни святкують день апостола Якова, Господнього брата. Цього дня категорично не рекомендується проводити переговори та займатися фінансовими питаннями.

Про те, що можна й не можна робити, кого можна вітати з іменинами, повідомляє РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня та його звичаї

Цього дня в Україні згадують про апостола Якова, який був учнем Христа. Його жорстоко стратили, коли він відмовився відмовитись від віри. За однією з версій, апостола скинули з даху, а за іншою – після цього він вижив, а потім його вбили ударом по голові.

Вважається, що Яків був покровителем тих, хто тяжко трудиться. Відповідно до традицій, у ці дні люди готуються до зими. Раніше все займалася збиранням хмизу і рубали дрова, тепер ви можете задуматися про утеплення будинку.

Народні прикмети 23 жовтня

  • ранній сніг - до теплої зими
  • вітер гілки гне - чекайте на дощі
  • собаки гавкають увесь вечір - йдуть морози
  • птахи низько літають – до вітряної погоди.

Що заборонено робити цього дня

Не варто проводити переговори і займатися важливими справами. Вирішення грошових проблем теж варто перенести на інший день. Категорично забороняється говорити погано про людей, не пліткуйте і нікого не ображайте.

Не можна брехати і плести інтриги. Також варто відмовитися від роботи, пов'язаної з дрібними деталями та складними механізмами. А щоб не накликати біду, відмовтеся від галасливих свят і не вихваляйтеся своїм достатком.

Хто сьогодні святкує іменини

23 жовтня з іменинами можна привітати: Андрія, Кирила, Марту, Івана, Анастасію.

 

Раніше стало відомо, які свята відзначаються у жовтні 2023 року.

Також нещодавно з'явився церковний календар на 2024 рік.

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