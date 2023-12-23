Церковне свято 23 грудня: яких справ треба уникати, щоб не накликати хвороб на весь наступний рік
23 грудня церква за новим календарем вшановує десятьох критських мучеників, а за старим стилем відзначали день пам'яті святих мучеників Мини Олександрійського, Єрмогена і Євграфа.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Історія свята
Десять святих мучеників критських: Феодул, Саторнин, Євпор, Геласій, Євникіан, Зотик, Помпій, Агафопус, Василід та Єварест постраждали за Христа у III столітті за імператора Декія. Правитель Криту переслідував християн та всіляко знищував прихильників церкви.
Якось до Декія привели 10 християн з різних міст Криту. Усі вони були дуже набожними і мали непохитну віру в Ісуса Христа. Цілий місяць їх жорстоко катували, але віра в Бога давала їм сили знести усі тортури. Перед стратою вони молились, щоб Господь розплющив очі мучителям на істинну віру. Усім десятьом мученикам відрубали голови.
В народі свято відоме під назвою Федул Зимовий. Наші предки вірили, що у цей день треба гадати на погоду. Також на Федула уже починались приготування до Святвечора. У цей день наші пращури прибирали в хатах і починали готувати святкову кутю, а ще випікали пісні коржі у формі корівок, бичків і конячок, овець і кізок, курок і півнів.
На Федула заведено молитися Богородиці та читати Святе Письмо. Люди намагаються доробити свої справи до Різдва
Прикмети дня
- сніг і сильний вітер у цей день віщує холодний і дощовий липень
- якщо вітряно - буде гарний урожай в наступному році
- кури неспокійні - буде заметіль
- кінь хропе - до сніжної бурі
Що сьогодні не можна робити
- працювати з гострими предметами - ножами, вилами, сокирами тощо. Якщо поранитесь у цей день, то весь рік будете хворіти
- підшивати поділ, бо проживете менше, ніж це велить доля
- бити когось, бо кривдник через це серйозно захворіє
- лихословити, сваритися і проклинати
День ангела сьогодні святкують: Василь, Давид, Іван, Павло, Ян та Макар.
Головна молитва дня
"Пречиста Діво Маріє! Зі світанком цього дня вдаюся під Твій Покров і як добра дитина, благаю Тебе: Матінко моя Небесна, заопікуйся мною! У Твої руки віддаю душу мою і тіло, - все моє життя. А Ти, добра Небесна Мати, будь найкращою Ненькою та Заступницею!
Охороняй мене завжди сильним Твоїм Покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у Твого Сина та Своїми молитвами зменшуй Його Святий Гнів з приводу моїх гріхів! Бо я добре знаю, що Ти, Царице Неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, хто з довірою віддається під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю Святою Опікою легше зможу уникати всіх небезпек для душі і тіла, та виконувати Божу Волю, а після смерти осягнути вічне щастя на Небі". Амінь.
Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.
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