Церковне свято 23 грудня: яких справ треба уникати, щоб не накликати хвороб на весь наступний рік

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Десять святих мучеників критських: Феодул, Саторнин, Євпор, Геласій, Євникіан, Зотик, Помпій, Агафопус, Василід та Єварест постраждали за Христа у III столітті за імператора Декія. Правитель Криту переслідував християн та всіляко знищував прихильників церкви.

Якось до Декія привели 10 християн з різних міст Криту. Усі вони були дуже набожними і мали непохитну віру в Ісуса Христа. Цілий місяць їх жорстоко катували, але віра в Бога давала їм сили знести усі тортури. Перед стратою вони молились, щоб Господь розплющив очі мучителям на істинну віру. Усім десятьом мученикам відрубали голови.

В народі свято відоме під назвою Федул Зимовий. Наші предки вірили, що у цей день треба гадати на погоду. Також на Федула уже починались приготування до Святвечора. У цей день наші пращури прибирали в хатах і починали готувати святкову кутю, а ще випікали пісні коржі у формі корівок, бичків і конячок, овець і кізок, курок і півнів.

На Федула заведено молитися Богородиці та читати Святе Письмо. Люди намагаються доробити свої справи до Різдва

Прикмети дня

сніг і сильний вітер у цей день віщує холодний і дощовий липень

якщо вітряно - буде гарний урожай в наступному році

кури неспокійні - буде заметіль

кінь хропе - до сніжної бурі

Що сьогодні не можна робити

працювати з гострими предметами - ножами, вилами, сокирами тощо. Якщо поранитесь у цей день, то весь рік будете хворіти

підшивати поділ, бо проживете менше, ніж це велить доля

бити когось, бо кривдник через це серйозно захворіє

лихословити, сваритися і проклинати

День ангела сьогодні святкують: Василь, Давид, Іван, Павло, Ян та Макар.

Головна молитва дня

"Пречиста Діво Маріє! Зі світанком цього дня вдаюся під Твій Покров і як добра дитина, благаю Тебе: Матінко моя Небесна, заопікуйся мною! У Твої руки віддаю душу мою і тіло, - все моє життя. А Ти, добра Небесна Мати, будь найкращою Ненькою та Заступницею!

Охороняй мене завжди сильним Твоїм Покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у Твого Сина та Своїми молитвами зменшуй Його Святий Гнів з приводу моїх гріхів! Бо я добре знаю, що Ти, Царице Неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, хто з довірою віддається під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю Святою Опікою легше зможу уникати всіх небезпек для душі і тіла, та виконувати Божу Волю, а після смерти осягнути вічне щастя на Небі". Амінь.