Церковне свято 22 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке свято 22 жовтня у церковному календарі

Аверкій, ймовірно, походив з Антіохії або з іншого міста Римської імперії. Після Великодніх свят та апостольського періоду він активно займався проповіддю християнства у різних регіонах, зокрема в Малій Азії.

У Єраполі (сучасна Туреччина) Аверкій став єпископом і продовжував свою місію, поширюючи віру серед язичників. Його діяльність супроводжувалася чудесами: за легендами він зціляв хворих і навіть воскрешав мертвих, що було свідченням його святості та божественного покликання.

Як і багато інших святих того часу, Аверкій стикався з переслідуваннями за свою віру, але залишався відданим Христу до кінця свого життя.

Святий Аверкій, єпископ Єрапольський (зображення: kyrios.org.ua)

Що не можна робити

Лихословити і сваритися

Наговорювати чи пліткувати

Прибиратися, робити ремонт

Вирушати в дальню дорогу.

У цей день молоді дівчата, що мріяли про зустріч із нареченим, мали особливий звичай. На світанку вони йшли до березового гаю, шукали листок, покритий інеєм, і дивилися в нього, як у дзеркало. Вірили, що цей ритуал допоможе їм зберегти красу на цілий рік і знайти свого судженого.

Народні прикмети і традиції 22 жовтня

Весь день сонячно - скоро будуть морози

Зранку стоїть густий туман - до теплої погоди

Пішла злива - така погода затягнеться надовго

Вітер з півдня - слід чекати на сніг

Яскраво сяє сонце - до скорого похолодання.

Зранку віряни вирушали до храму, щоб запалити свічку і помолитися за зцілення від хвороб. Вважали, що цей день краще провести в колі родини, запросивши найближчих у гості.

У кого день ангела 22 жовтня

Завтра іменини святкують: Олександр, Василь, Володимир, Григорій, Денис, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Ганна, Гликерія.

За гороскопом люди, які народилися 22 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 22 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: