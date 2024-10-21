Церковне свято 22 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

22 жовтня православні українці вшановують пам’ять святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Аверкій, ймовірно, походив з Антіохії або з іншого міста Римської імперії. Після Великодніх свят та апостольського періоду він активно займався проповіддю християнства у різних регіонах, зокрема в Малій Азії.
У Єраполі (сучасна Туреччина) Аверкій став єпископом і продовжував свою місію, поширюючи віру серед язичників. Його діяльність супроводжувалася чудесами: за легендами він зціляв хворих і навіть воскрешав мертвих, що було свідченням його святості та божественного покликання.
Як і багато інших святих того часу, Аверкій стикався з переслідуваннями за свою віру, але залишався відданим Христу до кінця свого життя.
Святий Аверкій, єпископ Єрапольський (зображення: kyrios.org.ua)
У цей день молоді дівчата, що мріяли про зустріч із нареченим, мали особливий звичай. На світанку вони йшли до березового гаю, шукали листок, покритий інеєм, і дивилися в нього, як у дзеркало. Вірили, що цей ритуал допоможе їм зберегти красу на цілий рік і знайти свого судженого.
Зранку віряни вирушали до храму, щоб запалити свічку і помолитися за зцілення від хвороб. Вважали, що цей день краще провести в колі родини, запросивши найближчих у гості.
Завтра іменини святкують: Олександр, Василь, Володимир, Григорій, Денис, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Ганна, Гликерія.
За гороскопом люди, які народилися 22 жовтня - Терези.
Окрім церковного свята, 22 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували, як уникнути гріхів у повсякденному житті.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар УПЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato.