Церковне свято 21 серпня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Свято 21 серпня - завтра православні українці вшановують пам’ять святого апостола Тадея і святої мучениці Васси за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Тадей, один із 12 апостолів, був родичем Ісуса Христа і його часто називають "братом Господнім". Він проповідував християнство в Месопотамії, Сирії та Персії, де загинув мученицькою смертю, ймовірно від рук язичницьких жерців. Його часто зображують з палицею або сокирою.
Свята Васса, дружина язичницького жерця і мати трьох синів, була відданою християнкою. Після того, як її дітей стратили за віру, Вассу також замучили до смерті за те, що вона відмовилася зректися Христа.
Мучеництво апостола Фадія (зображення: Вікіпедія)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:
Уникайте дивитися в очі карооким людям і не заводьте з ними розмову, бо завтра вони можуть наврочити, навіть не бажаючи цього. Також не варто 21 серпня витирати пил, оскільки це може притягнути труднощі та негаразди.
Згідно з народними прикметами, у цей день краще не ходити до гостей і не запрошувати до себе, адже це може призвести до конфліктів і неприємностей. Також не рекомендується робити великі покупки - краще відкласти їх на наступний день.
Завтра люди моляться до апостола Фадея і просять допомоги у важких ситуаціях, заступництва і сил для подолання труднощів.
Завершується сезон збору яблук, які вважають особливо цілющими цього дня. Також на городах сіють щавель. Вірять, що яблука, зібрані завтра, забезпечать хороший урожай на наступний рік.
Завтра іменини святкують: Павло, Олександр, Марфа.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.
Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми публікували церковні обмеження у свята - що і чому заборонено?
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Богослов", УПЦ "Благовіст", Вікіпедія.