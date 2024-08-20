Церковне свято 21 серпня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке завтра свято у церковному календарі

Тадей, один із 12 апостолів, був родичем Ісуса Христа і його часто називають "братом Господнім". Він проповідував християнство в Месопотамії, Сирії та Персії, де загинув мученицькою смертю, ймовірно від рук язичницьких жерців. Його часто зображують з палицею або сокирою.

Свята Васса, дружина язичницького жерця і мати трьох синів, була відданою християнкою. Після того, як її дітей стратили за віру, Вассу також замучили до смерті за те, що вона відмовилася зректися Христа.

Мучеництво апостола Фадія (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Сваритися, кричати на близьких

Витрачати гроші на дрібниці

Проявляти агресію у спілкуванні.

Уникайте дивитися в очі карооким людям і не заводьте з ними розмову, бо завтра вони можуть наврочити, навіть не бажаючи цього. Також не варто 21 серпня витирати пил, оскільки це може притягнути труднощі та негаразди.

Згідно з народними прикметами, у цей день краще не ходити до гостей і не запрошувати до себе, адже це може призвести до конфліктів і неприємностей. Також не рекомендується робити великі покупки - краще відкласти їх на наступний день.

Народні прикмети і традиції 21 серпня

Морозний ранок - зима буде довгою і холодною

Весь день гарна погода - затримається на кілька днів

Багато павутиння - ще довго буде тепло

Вітер з півночі - очікуйте стрімке похолодання.

Завтра люди моляться до апостола Фадея і просять допомоги у важких ситуаціях, заступництва і сил для подолання труднощів.

Завершується сезон збору яблук, які вважають особливо цілющими цього дня. Також на городах сіють щавель. Вірять, що яблука, зібрані завтра, забезпечать хороший урожай на наступний рік.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Павло, Олександр, Марфа.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: