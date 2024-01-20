Церковне свято 20 січня: кого вітати з іменинами і як помолитися

20 січня церква за новим календарем святкує День преподобного Євфимія Великого, за старим календарем у цей день вшановували Хрестителя Господнього Іоана.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Євфимій Великий народився наприкінці IV ст. у вірменському місті Мелітині. Там він пізніше став священником, а згодом вирушив до Святої Землі і зупинився в келії біля Єрусалима.

За кілька років біля печери Євфимія почали поселятися побожні пустельники. Так утворився чоловічий монастир. Сам святий вирушив в пустелю Рува над Мертвим морем, де вів самітне життя.

Перекази свідчать, що Євфимій зцілив сина арабського князя. Багато арабів дізнались про це диво і прийняли християнство. Сам святий провів 68 років у пустелі й кілька років не дожив до століття.

У народі цей день називали Євфимовим. Це свято було дуже вдалим для проведення весіль, сватань і будь-яких любовних справ. Вірили, якщо в цей день похрестити дитину - вона виросте щасливою, якщо у цей день народиться дитина, то вона проживе довге, сповнене дивовижних подій, життя.

Прикмети дня

яка сьогодні погода, такою буде і на Масницю

ранкова зоря швидко згасає - скоро будуть морози

коти шкребуть підлогу - чекайте заметілі

похмура погода - на весні будуть заморозки

Що сьогодні не можна робити

виходити з дому після заходу сонця

підіймати знайдені гроші

сваритись, лаятись і лихословити

виконувати важку фізичну роботу

давати та брати у борг

співати після заходу сонця

День ангела сьогодні святкують: Овсій, Юхим, Єфим, Інна, Римма, Захар, Лев, Лаврентій, Петро, Мирослав.

Головна молитва дня

"Зволь мені дати, о Господи, здоров’я тіла і вміння його зберегти. Зволь мені дати, о Господи, святу душу, яка постійно уважна до того, що добре і чисте. Вчини, щоби перед лицем спокуси до гріха я не впадав у страх, але завжди вмів знайти спосіб повернути всім речам належний порядок.

Зволь, о Господи, дати мені душу, якій чужа будь-яка нудьга і яка не знає нарікань, зітхань і ремствувань. Обдаруй мене, Господи, почуттям гумору. Дай мені благодать розумітися на жартах, щоб я зазнав у житті трохи істинної радості й інших міг нею обдарувати.

Господи, який у своїх Святих Книгах сказав, що "в ясному обличчі царя - життя", яви над нами і над землею, яку Ти створив, ясне свої Обличчя і вділи нам погідності духа. Милостивим і ясним Обличчям Твоїм освіти, Духу Святий, наші серця, посиль в нас сяйво Твоєї благодаті, щоб ми добрими вчинками заслужили те добро, про яке Тебе просимо. Через Христа, Господа нашого". Амінь.