Церковне свято 20 січня: кого вітати з іменинами і як помолитися
20 січня церква за новим календарем святкує День преподобного Євфимія Великого, за старим календарем у цей день вшановували Хрестителя Господнього Іоана.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Історія свята
Євфимій Великий народився наприкінці IV ст. у вірменському місті Мелітині. Там він пізніше став священником, а згодом вирушив до Святої Землі і зупинився в келії біля Єрусалима.
За кілька років біля печери Євфимія почали поселятися побожні пустельники. Так утворився чоловічий монастир. Сам святий вирушив в пустелю Рува над Мертвим морем, де вів самітне життя.
Перекази свідчать, що Євфимій зцілив сина арабського князя. Багато арабів дізнались про це диво і прийняли християнство. Сам святий провів 68 років у пустелі й кілька років не дожив до століття.
У народі цей день називали Євфимовим. Це свято було дуже вдалим для проведення весіль, сватань і будь-яких любовних справ. Вірили, якщо в цей день похрестити дитину - вона виросте щасливою, якщо у цей день народиться дитина, то вона проживе довге, сповнене дивовижних подій, життя.
Прикмети дня
- яка сьогодні погода, такою буде і на Масницю
- ранкова зоря швидко згасає - скоро будуть морози
- коти шкребуть підлогу - чекайте заметілі
- похмура погода - на весні будуть заморозки
Що сьогодні не можна робити
- виходити з дому після заходу сонця
- підіймати знайдені гроші
- сваритись, лаятись і лихословити
- виконувати важку фізичну роботу
- давати та брати у борг
- співати після заходу сонця
День ангела сьогодні святкують: Овсій, Юхим, Єфим, Інна, Римма, Захар, Лев, Лаврентій, Петро, Мирослав.
Головна молитва дня
"Зволь мені дати, о Господи, здоров’я тіла і вміння його зберегти. Зволь мені дати, о Господи, святу душу, яка постійно уважна до того, що добре і чисте. Вчини, щоби перед лицем спокуси до гріха я не впадав у страх, але завжди вмів знайти спосіб повернути всім речам належний порядок.
Зволь, о Господи, дати мені душу, якій чужа будь-яка нудьга і яка не знає нарікань, зітхань і ремствувань. Обдаруй мене, Господи, почуттям гумору. Дай мені благодать розумітися на жартах, щоб я зазнав у житті трохи істинної радості й інших міг нею обдарувати.
Господи, який у своїх Святих Книгах сказав, що "в ясному обличчі царя - життя", яви над нами і над землею, яку Ти створив, ясне свої Обличчя і вділи нам погідності духа. Милостивим і ясним Обличчям Твоїм освіти, Духу Святий, наші серця, посиль в нас сяйво Твоєї благодаті, щоб ми добрими вчинками заслужили те добро, про яке Тебе просимо. Через Христа, Господа нашого". Амінь.
Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.
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