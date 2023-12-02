Церковне свято 2 грудня: що сьогодні не можна робити, щоб не нажити собі проблем

Історія свята

Святий Авакум був одним із 12 малих біблійних пророків Старого Заповіту. Він проповідував близько 650 року до н. е. Він передбачив поневолення Єрусалиму і зруйнування храму. Його пророцтва справдились.

У Святому Писанні нема відомостей про життя пророка. Вважається, що він був сучасником пророка Єремії. За легендами він помер за два роки до того, як іудеї повернулися з Вавилона.

У народі у цей день заведено молитися про вигнання з дому всякої нечисті, і дарування міцного спокійного сну. Дівчата традиційно збиралися на вечорниці, де шили, в'язали та займалися рукоділлям. А от веселитися у цей день було заборонено.

Прикмети дня

якщо сьогодні погана погода - такою вона буде аж до кінця січня

каркають ворони - скоро буде заметіль

якщо є мороз, а півні кукурікають - чекайте відлиги

яскраві зірки на небі - будуть сильні морози

гусак заховав голову під крило - прийдуть морози

Що не можна сьогодні робити

відправлятися у подорож, бо ризикуєте нажити проблем

піднімати щось з дороги, бо знайдена річ може принести нещастя

проклинати, сваритися й лихословити

ділитися планами на майбутнє, бо вони не здійсняться

закидати розпочаті справи

День ангела сьогодні святкують: Андрій, Антоніна, Афанасій, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Кузьма, Маргарита, Марія, Матвій, Микола, Олексій, Павло, Сергій, Степан, Тамара, Федір.

Молитва проти усякого зла

"Душе Господній, Душе Божий, Отче, Сину і Святий Духу, Пресвята Трійце, Непорочна Діво, Ангели, Архангели і Святі з неба, зійдіть на мене.

Утверди мене, Господи, переміни мене, наповни мене собою, послуговуйся мною. Віддали від мене всі сили зла, знищи їх і вчини мене здоровим і здатним творити добро.

Прожени від мене чари, відьмування, чорну магію, чорні служби, зачаровані предмети, замовляння, прокляття, вроки, напади злого духа, диявольські опанування, диявольське напастування, усяке зло, гріх, заздрість, лицемірство, фізичну, психічну, моральну, духовну і всяку хворобу, спричинену дияволом.

Спали ці всі види зла у вогні пекельному, щоб уже ніколи більше не діткнули мене, ані жодного іншого створіння на цьому світі.

Наказую силою Всемогутнього Бога, в ім’я Ісуса Христа Спасителя, через заступництво Непорочної Діви Марії, усім нечистим духам, усім духам, що мене непокоять, щоб залишили мене негайно і назавжди, і щоб пішли до вічного пекла, зв’язані св. Михаїлом-Арганлегом, св. Гавриїлом, св. Рафаїлом, нашими Ангелами-Хоронителями, розчавлені п’ятою Пресвятої Непорочної Діви Марії". Амінь.