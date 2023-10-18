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Церковне свято 18 жовтня: чому сьогодні не можна позичати, у кого іменини

Яке церковне свято 17 жовтня (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

18 жовтня 2023 року у православному календарі день пам'яті апостола Луки, який був одним із 70 учнів Ісуса Христа.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня

Апостол Лука був дуже близьким і добрим другом і сподвижником апостола Павла. Після мученицької кончини первоверховних апостолів Петра і Павла святий Лука залишив Рим і вирушив проповідувати слово Боже Грецією, Італією, Македонією, Лівією та Єгиптом.

За однією з версій Лука мирно помер у віці 80 років в Африці під час однієї зі своїх проповідницьких місій. А за іншою версією - він помер у муках і був розіп'ятий на оливковому дереві.

У народі цей день називали "Лука Голодний". Дорогами вже не можна було проїхати возом через погодні умови і ставало дуже холодно. З'їсти цибулю у цей день вважалося великим успіхом.

Головні прикмети на день апостола Луки

  • Якщо на вишні ще залишилося листя - то сніг, який випаде, швидко зійде.
  • Якщо місяць спрямований на південь, то сльота протримається до початку листопада. Хмари по небу пливуть із півночі на південь – погода буде ясною, і навпаки.
  • Блідий і каламутний місяць – чекай на дощ або сніг. Можливі морози.

Що не можна робити у цей день

У день святого Луки не можна брати або позичати, категорично не можна дарувати дівчаткам ляльок, а також ставити взуття на стілець або стіл. Це може обернутися великими прикростями та нещастям.

Іменини у цей день святкують - Йосип, Андрій, Гаврило, Давид, Іван, Леонтій, Лука, Марін, Сергій, Юліан, Юлій.

 

Раніше ми розповідали, які свята будуть у жовтні 2023 року.

Нещодавно ми ділилися церковним календарем на 2024 рік.

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