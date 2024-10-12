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Церковне свято 13 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Субота 12 жовтня 2024 22:50
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Церковне свято 13 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела Яке церковне свято 13 жовтня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

13 жовтня православні українці вшановують пам’ять святих мучеників Карпа, Папіли та Агатоніки за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 13 жовтня у церковному календарі

Карп - це свята постать, яка, за переказами, була єпископом у Смирні, що нині відома як Ізмір у Туреччині. Він відзначався активною проповідницькою діяльністю в християнстві, за що його спіткали важкі випробування: був арештований і підданий жорстоким катуванням. Вважається, що його мученицька смерть сталася приблизно в III-IV столітті.

Папіла - ще одна важлива фігура в цій історії. Згідно з різними джерелами, він був дияконом або священником, який супроводжував Карпа під час його місій. Як і його наставник, Папіла зазнав переслідувань за свою віру. Його намагалися змусити відректися від Христового вчення, але він залишився вірним своїм переконанням до самого кінця.

Агатоніка - жінка, яка також увійшла в історію святих. Вона вважається дружиною Карпа або принаймні благочестивою жінкою, що страждала за свою віру. Відомо, що Агатоніка підтримувала інших християн у складні часи, проявляючи відвагу і відданість своїй вірі. Її вчинки служили прикладом для багатьох, хто шукав натхнення у вірі.

Що не можна робити

  • Сваритися, лихословити
  • Носити чорний одяг
  • Приймати гостей
  • Хвалитися досягненнями.

Не можна відкривати вікна в будинку, оскільки це може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Також не слід купувати нові речі, адже вони не прослужать довго.

Народні прикмети і традиції 13 жовтня

  • Хмари пливуть швидко - до зливи
  • На цибулі багато лушпиння - до суворої зими
  • Стабільна погода весь день - довго буде похмуро
  • Небо темне - скоро буде дощ.

Наші предки традиційно відвідували лазню, щоб "змити з себе" не лише фізичний бруд, але й гріхи. Після цього вони завжди влаштовували посиденьки, що ставало важливою частиною їхньої культури та спілкування.

У кого день ангела 13 жовтня

Завтра іменини святкують: Антон, Веніамін, Інокентій, Микита, Микола, Трохим, Злата.

За гороскопом люди, які народилися 13 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 13 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби
  • День професійних спілок
  • День художника
  • Міжнародний день геологічної схованки
  • Всесвітній день повітряних зміїв
  • Міжнародний день невдах
  • Міжнародний день скептиків
  • Всесвітній день зомбі.

Раніше ми розказували що можна і що не можна робити у свято Собор архистратига Михаїла 2024.

Також дізнайтеся, у кого дні ангела у жовтні 2024.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.

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