Церковне свято 13 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 13 жовтня у церковному календарі

Карп - це свята постать, яка, за переказами, була єпископом у Смирні, що нині відома як Ізмір у Туреччині. Він відзначався активною проповідницькою діяльністю в християнстві, за що його спіткали важкі випробування: був арештований і підданий жорстоким катуванням. Вважається, що його мученицька смерть сталася приблизно в III-IV столітті.

Папіла - ще одна важлива фігура в цій історії. Згідно з різними джерелами, він був дияконом або священником, який супроводжував Карпа під час його місій. Як і його наставник, Папіла зазнав переслідувань за свою віру. Його намагалися змусити відректися від Христового вчення, але він залишився вірним своїм переконанням до самого кінця.

Агатоніка - жінка, яка також увійшла в історію святих. Вона вважається дружиною Карпа або принаймні благочестивою жінкою, що страждала за свою віру. Відомо, що Агатоніка підтримувала інших християн у складні часи, проявляючи відвагу і відданість своїй вірі. Її вчинки служили прикладом для багатьох, хто шукав натхнення у вірі.

Що не можна робити

Сваритися, лихословити

Носити чорний одяг

Приймати гостей

Хвалитися досягненнями.

Не можна відкривати вікна в будинку, оскільки це може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Також не слід купувати нові речі, адже вони не прослужать довго.

Народні прикмети і традиції 13 жовтня

Хмари пливуть швидко - до зливи

На цибулі багато лушпиння - до суворої зими

Стабільна погода весь день - довго буде похмуро

Небо темне - скоро буде дощ.

Наші предки традиційно відвідували лазню, щоб "змити з себе" не лише фізичний бруд, але й гріхи. Після цього вони завжди влаштовували посиденьки, що ставало важливою частиною їхньої культури та спілкування.

У кого день ангела 13 жовтня

Завтра іменини святкують: Антон, Веніамін, Інокентій, Микита, Микола, Трохим, Злата.

За гороскопом люди, які народилися 13 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 13 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: