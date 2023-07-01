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Церковне свято 1 липня: що сьогодні категорично не можна робити, як помолитися

Яке свято відзначають 1 липня (фото: Freepik)
Автор: Styler

1 липня православні вшановують пам’ять мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула. Ці святі жили в I столітті від Різдва Христового й були військовими у римській армії.

Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - читайте у матеріалі Styler.

Історія свята

Святого Леонтія за його доблесну службу призначили на керівну посаду - він очолював імператорське військо у місті Тріполі.

Намісник Фінікії Адріан наказав своєму військовому Іпатієві ув'язнити побожного християнина Леонтія і для цього відправив його до Тріполі. Але Іпатій важко захворів у дорозі. У сні йому явився ангел і наказав помолитися до Бога, у якого вірив Леонтій.

Прокинувшись, Іпатій і його загін тричі помолилися. Відразу хвороба відступила і він увірував у Христа. Серед воїнів Іпатія був Феодул, якого дуже здивувало це чудо, тому він разом з Іпатієм таємно пішли на пошуки Леонтія, аби більше дізнатися про Бога.

Як тільки вони добрались до Тріполі, їх зустрів місцевий житель і запросив до себе переночувати. Як виявилось, то був сам Леонтій. Іпатій та Феодул почали розпитувати про Бога, а тоді захотіли прийняти святе хрещення.

Коли загін Адріана прийшов до Тріполі, то сенатор наказав Феодулу, Іпатію і Леонтію зректися Бога. Але християни не зробили цього, тому їх спершу катували, а тоді вбили. Так вони стали великомучениками.

Що не можна робити 1 липня

  • у цей день не можна лінуватися
  • не варто витрачати багато грошей
  • не сваріться, не скаржтеся і не лайтеся
  • відмовтесь від алкоголю
  • не розповідайте нікому, якщо вам наснився добрий сон, тоді він обов'язково здійсниться

Головні прикмети цього дня

  • ранковий туман - буде спекотний день
  • незаміжня дівчина вмиється ранковою росою - зустріне доброго нареченого
  • ворони літають високо - до мінливої погоди
  • люди, народжені у цей день є товариськими і творчими

Сьогодні день ангела святкують: Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Никанор.

Як помолитись 1 липня

Оскільки усі троє святих були військовослужбовцями, то у цей день треба помолитись за наших захисників, які борються із ворогом й теж стають мучениками.

"Боже Великий, Боже Всесильний! Ми, грішні діти твої, в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче! Прости провини наші і провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших.

Благослови нашу Батьківщину Україну, перемогу над ворогом, долю і щастя їй дай. Премилостивий Господи, всім, хто вдається до Тебе з благанням, подай милість Твою. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших і за всіх тих, хто потребує твого милосердя і допомоги твоєї. З'єднай нас всіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб всі люди України нашою єдністю і перемогами славили величне ім'я твоє завжди, і нині, і завжди, і на віки віків". Амінь.

Раніше ми писали про те, які свята відзначатимуть у липні, і чи буде додатковий вихідний на нове свято.

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