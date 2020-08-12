Цепь солидарности в Беларуси: силовики стали переходить на сторону демонстрантов (фото и видео)

В Беларуси акция Цепь солидарности прошла 12 августа в разных городах страны - на улицы вышло большое количество граждан и призвали прекратить насилие со стороны силовиков по отношению к участникам протестов после оглашения результатов выборов президента. В некоторых случаях правоохранители действительно стали проявлять лояльность и даже переходить на сторону митингующих.

Такие "цепи" люди организовали на улицах и площадях Минска, Гродно, Гомеля, Жлобина, Слуцка, Бреста, Борисова, Могилева, Смолевичи и других населенных пунктов. Женщины брали в руки цветы, одевали белые одежды, брались за руки, разворачивали транспаранты с надписями "Насильно мил не будешь", "Мы против насилия", "Я люблю Беларусь" и прочее. Также в акции принимали участие медики и простые граждане. Фото с мероприятия и видео - в материале Styler.

Фото: t.me/minsk_new / t.me/motolkohelp / t.me/nexta_live / t.me/belteanews

Кроме акции Цепь солидарности параллельно в Минске под зданием СИЗО также собралось большое количество людей, которые просили отпустить задержанных ранее митингующих.

Фото: twitter.com/JulianRoepcke / twitter.com/hgwrtswood / t.me/motolkohelp

В то же время сегодня задержания и столкновения с правоохранителями продолжались, и были арестованы не только участники протестов, но и журналисты и работники СМИ, в том числе и из Украины.Это Константин Реутский и Евгений Васильев - задержанные являются волонтерами благотворительной организации "Восток SOS".

Иногда заканчивались тем, что митингующие отбивали у сотрудников милиции задержанного - как это произошло сегодня в Гродно.

При этом вечером в Минске после переговоров с людьми силовики просто ушли из двора жилого дома, а группа граждан скандировала при этом "Милиция с народом!" Видео случая опубликовано на Telegram-канале NEXTA.

Видео: В Минске силовики под крики протестующих "милиция с народом" развернулись и ушли

В сети появилось видеообращение действующего сотрудника МВД Беларуси - участкового инспектора милиции - с призывом к сослуживцам к миру и признанию Тихановской президентом страны.

Видео: Сотрудник МВД Беларуси обратился к милиционерам с призывом поддержать протестующих

Также в сети показывают видео, как некоторые сотрудники силовых структур выбрасывают свою форму и погоны со словами, что им стало стыдно.

При этом в Минске на Грушевке силовики применили в отношении участников протестов оружие. В центре города сообщают об автозаках.

Видео: В Минске произошли задержания со стрельбой

Ранее мы писали о том, что в Беларуси в Гродно ОМОН протаранил авто с ребенком внутри, и пятилетняя девочка была госпитализирована.