Цены на жилье в Украине рухнули на 50%: что будет дальше

Цены на жилье в Украине и Киеве в частности резко упали во время карантина из-за коронавируса. Уже сейчас стоимость аренды квартир опустилась на 30-50%. Это связано с тем, что многие предприятия остановили работу, а сотрудников отправили в отпуск за свой счет, говорят эксперты.

"Многие люди, которые планировали приобретение жилья, отказались от сделок, поскольку ожидают падения цен. Цены на недвижимость пока остаются стабильными, но количество сделок сократилось", - прокомментировал Styler ситуацию экономист Александр Хмелевский.

При этом, по его словам, отмена или ослабление карантина не приведет к существенному оживлению экономики нашей страны.

"Мировой кризис уже начался и он крайне негативно скажется на Украине. Часть предприятий обанкротится, строительство части объектов будет заморожено. Резко вырастет безработица, упадут доходы населения. Гривна будет обесцениваться, а инфляция расти. Все это приведет к падению спроса на недвижимость. В долларовом эквиваленте цены на недвижимость могут снизиться в 2020 году на 15-20%. Вместе с тем, из-за девальвации гривны, цены в гривне могут остаться неизменными и даже возрасти. С прекращением карантина несколько возрастет спрос на аренду жилья. Тем не менее, он не восстановится до уровня начала года и весь 2020 будет находиться в стагнации", - отметил эксперт.

Что делать застройщикам?

В то же время у многих экспертов есть подозрение, что после карантина и кризиса многие украинцы задумаются о покупке собственного жилья, особенно дома, хотя бы с небольшим участком земли. Однако бытует мнение, что именно строительная отрасль будет в ряду тех, кому понадобиться больше времени на восстановление.

"Не потому, что строительные компании не смогут возобновить работу, а из-за низкой покупательной способности. Поэтому быстрее восстановятся те, кто продает не просто квадратные метры, а предлагают покупателям продуманную концепцию пространства для жизни (даже в возможный карантин)", - считает основатель популярного онлайн-сервиса по поиску архитекторов и дизайнеров интерьера Ольга Тадай.

Раннее мы писали, на сколько обвалились цены на квартиры в Украине.