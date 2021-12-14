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Цены на мандарины взлетят на 30%: сколько будут стоить к праздникам

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Вторник 14 декабря 2021 14:01
Цены на мандарины взлетят на 30%: сколько будут стоить к праздникам Фото: Цены на мандарины взлетят до конца декабря (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Цены на некоторые цитрусовые взлетят до конца декабря. Мандарины могут подорожать в среднем на 30%, а вот лимоны станут дешевле.

Такой прогноз сделала аналитик Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин для "Українські новини".

По словам эксперта, цена за один килограмм мандарин до конца 2021 года может вырасти на 30% - до 50 гривен.

Она отмечает, что причиной роста цены становится повышенной спрос на эти фрукты.

"Опыт прошлых лет показывает, что цена на данный продукт может возрасти до 30% по сравнению с ценой в начале декабря из-за повышенного спроса со стороны потребителей. Поэтому можно ожидать, что ближе к праздникам мы можем иметь среднюю цену на мандарины в районе 50 грн/кг", - отметила Литвин.

А вот стоимость других цитрусовых накануне праздников может снизиться. Это коснется апельсинов и лимонов.

"Обычно цена на апельсины снижается на 8% и на новогодние праздники можем иметь среднюю цену на уровне 35 грн/кг, а на лимоны – на 7% до 37 грн/кг", - подчеркнула специалист.

Она объяснила, что снижение цен на другие цитрусовые связано с тем, что потребители в канун праздников отдают предпочтение мандаринам.

Стоит отметить, что цены на мандарины в начале декабря немного снизились, и сейчас любимый новогодний фрукт продают в среднем от 37 до 42 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты назвали продукты, которые точно подорожают накануне праздников.

А также рассказывали о том, что стала известна причина подорожания сахара, яиц и масла.

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