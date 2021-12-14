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Ціни на мандарини злетять на 30%: скільки коштуватимуть до свят

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Вівторок 14 грудня 2021 14:01
Ціни на мандарини злетять на 30%: скільки коштуватимуть до свят Фото: Ціни на мандарини злетять до кінця грудня (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Ціни на деякі цитрусові злетять до кінця грудня. Мандарини можуть подорожчати в середньому на 30%, а ось лимони стануть дешевше.

Такий прогноз зробила аналітик Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Світлана Литвин для "Українські новини".

За словами експерта, Ціна за один кілограм мандарин до кінця 2021 року може зрости на 30% - до 50 гривень.

Вона зазначає, що причиною зростання ціни стає підвищений попит на ці фрукти.

"Досвід минулих років показує, що ціна на даний продукт може зрости до 30% в порівнянні з ціною на початку грудня через підвищений попит з боку споживачів. Тому можна очікувати, що ближче до свят ми можемо мати середню ціну на мандарини в районі 50 грн/кг", - зазначила Литвин.

А ось вартість інших цитрусових напередодні свят може знизитися. Це торкнеться апельсинів і лимонів.

"Зазвичай ціна на апельсини знижується на 8% і на новорічні свята можемо мати середню ціну на рівні 35 грн/кг, а на лимони – на 7% до 37 грн/кг", - підкреслила фахівець.

Вона пояснила, що зниження цін на інші цитрусові пов'язано з тим, що споживачі напередодні свят віддають перевагу мандаринам.

Варто відзначити, що ціни на мандарини на початку грудня трохи знизилися, і зараз улюблений новорічний фрукт продають в середньому від 37 до 42 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти назвали продукти, які точно подорожчають напередодні свят.

А також розповідали про те, що стала відома причина подорожчання цукру, яєць і масла.

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Ціни на продукти
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